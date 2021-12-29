Будет ли EKRE устраивать массовую демонстрацию? Пыллуаас: если правительство ничего не предпримет, народу придется дать о себе знать

"Да, мы обсуждали, что подобную демонстрацию нужно организовать, но сейчас все еще не определено, в том числе и дата", — прокомментировал Пыллуаас планы партии.

"Ситуация становится все хуже и правительство не предлагает никаких решений для снижения цены электроэнергии. Это отражается и во всех остальных ценах, в том числе и в росте инфляции", — добавил он.=

Со слов политика EKRE складывается ощущение, что план с момента его оглашения далеко не продвинулся, но Пыллуаас подтвердил, что все еще в силе: "Если правительство ничего не предпримет, народу придется дать о себе знать".