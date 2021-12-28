Больничная касса пополнит список компенсируемых медицинских услуг первичной медицинской службы
С 1 января Больничная касса запланировала несколько изменений в системе первичной медицинской службы, необходимых для улучшения доступности и качества услуг семейной медицины. Одним из основных изменений являются услуги колл-центра для семейных врачей, которые упрощают для пациентов общение со своими семейными врачами.
С нового года для семейных врачей будет предоставляться услуга колл-центра, которая позволит управлять очередью звонков, услуги обратных звонков и записи звонков, извещения о передвижении в очереди для пациентов, а также услуги отчетности и мониторинга. ”Задача услуг первичной медицинской службы состоит в том, чтобы улучшить доступ людей к медицинским услугам, а также создать более быстрый контакт с семейным врачом”, — прокомментировала Кюлли Фридеманн, руководитель отделения первичной медицинской службы Больничной кассы.
Новая услуга ”Онлайн-консультация общегосударственного консультационного телефона семейных врачей в течение одного календарного месяца” будет добавлена к службе консультационного телефона 1220. Благодаря этому, будет обеспечена доступность услуги для людей с нарушениями слуха и лиц с нарушениями речи, которые испытывают трудности при общении через обычный телефонный звонок. Во время онлайн-консультации можно общаться со своим семейным врачом в режиме реального времени, используя окно веб-чата. Воспользоваться данной услугой можно на сайте 1220.ee/ru.
С 2022 года к первичной медицинской службе будет добавлена система результативной зарплаты для школьных медсестер, цель которой состоит в том, чтобы мотивировать школьных медсестер вносить еще больший вклад в поддержание здоровья детей и профилактику заболеваний. ”Школьная медицинская служба, имеющая профилактический уклон, очень важна, потому что многие решения, касающиеся здоровья, принимаются в детстве и подростковом возрасте. Важно закрепить приобретенные в детстве знания и привычки, касающиеся профилактики. Тогда их будут придерживаться и тогда, когда дети вырастут и станут взрослыми”, — сказала Фридеманн. Впервые система результативной зарплаты будет внедрена в практику в учебных годах 2022/2023.
Создание системы результативной зарплаты состоит из трех частей: оценка качества работы по полученным результатам, область работы, касающиеся профилактики заболеваний (включает осмотры детей в соответствии с рекомендациями по отслеживанию здоровья детей), и иммунизацию детей в соответствии с планом иммунизации. Результативная зарплата выплачивается оказателю медицинских услуг в школе, если он соответствует всем критериям системы качества службы школьных медсестер.
С нового года возможности электронных консультаций расширятся на две новые медицинские специальности: детская офтальмология и пластическая и реконструктивная хирургия. "Электронная консультация повышает качество информации, предоставляемой со стороны семейного врача врачу-специалисту, и экономит время пациентов, поскольку теперь им больше не приходится каждый раз обращаться к врачу-специалисту самостоятельно. Теперь семейный врач консультируется с врачом-специалистом по электронным каналам связи, а все лечение пациента координируется семейным врачом", — добавила Фридеманн.
Также вступает в силу поправка к Закону о медицинском страховании, направленная на улучшение доступа к стоматологической помощи для малообеспеченного взрослого населения. Безработные и получатели прожиточного пособия могут использовать 85 евро в год вместо прежних 40 евро.
Право на бесплатную стоматологическую помощь будет распространена и на таких пациентов с онкологическими заболеваниями, у которых диагностировано злокачественное новообразование головы и шеи, и чье основное заболевание увеличило потребность в стоматологической помощи.
Также с начала года бесплатную стоматологическую помощь станут получать пациенты с гематологическими заболеваниями, которым в рамках лечения требуется трансплантация гемопоэтических стволовых клеток или антирезорбтивная терапия. В Законе о медицинском страховании также появились поправки, касающиеся ортодонтического лечения. В случае расщепления губы и нёба, других врожденных пороков челюстно-лицевой системы и редких заболеваний Больничная касса теперь оплачивает ортодонтическое лечение и после достижения пациентом 19-летнего возраста, при условии, что необходимость лечения и план лечения были утверждены ранее.
Дополнительные затраты на модернизацию услуг первичной медицинской службы к 2022 году составят 5,71 миллиона евро. В 2022 году на новые медицинские услуги будет направлено 10,36 миллиона евро. Изменения в системе первичной медицинской службы вступят в силу с 1 января 2022 года.