Больничная касса пополнит список компенсируемых медицинских услуг первичной медицинской службы

С нового года для семейных врачей будет предоставляться услуга колл-центра, которая позволит управлять очередью звонков, услуги обратных звонков и записи звонков, извещения о передвижении в очереди для пациентов, а также услуги отчетности и мониторинга. ”Задача услуг первичной медицинской службы состоит в том, чтобы улучшить доступ людей к медицинским услугам, а также создать более быстрый контакт с семейным врачом”, — прокомментировала Кюлли Фридеманн, руководитель отделения первичной медицинской службы Больничной кассы.

Новая услуга ”Онлайн-консультация общегосударственного консультационного телефона семейных врачей в течение одного календарного месяца” будет добавлена ​​к службе консультационного телефона 1220. Благодаря этому, будет обеспечена доступность услуги для людей с нарушениями слуха и лиц с нарушениями речи, которые испытывают трудности при общении через обычный телефонный звонок. Во время онлайн-консультации можно общаться со своим семейным врачом в режиме реального времени, используя окно веб-чата. Воспользоваться данной услугой можно на сайте 1220.ee/ru.

С 2022 года к первичной медицинской службе будет добавлена ​​система результативной зарплаты для школьных медсестер, цель которой состоит в том, чтобы мотивировать школьных медсестер вносить еще больший вклад в поддержание здоровья детей и профилактику заболеваний. ”Школьная медицинская служба, имеющая профилактический уклон, очень важна, потому что многие решения, касающиеся здоровья, принимаются в детстве и подростковом возрасте. Важно закрепить приобретенные в детстве знания и привычки, касающиеся профилактики. Тогда их будут придерживаться и тогда, когда дети вырастут и станут взрослыми”, — сказала Фридеманн. Впервые система результативной зарплаты будет внедрена в практику в учебных годах 2022/2023.