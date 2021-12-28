Торговый центр Mustamäe приобретает таинственный покупатель

Исполнительный директор East Capital Real Estate Мадис Райдма хвастается, что во время пандемии в торговом центре не освободились торговые площади, а оборот даже удалось нарастить.

По словам Райдма, он не может раскрыть имя покупателя, так как он не желает внимания общественности.

В торговом центре сейчас действуют супермаркет Rimi, книжный магазин и кинотеатр Apollo, спортивный клуб MyFitness, несколько ресторанов и магазинов.