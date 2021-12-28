28.12.2021, 14:30
Торговый центр Mustamäe приобретает таинственный покупатель(1)
Foto: M.Heinmets
Руководитель фонда East Capital Real Estate продает расположенный в Таллинне торговый центр Mustamäe, занимающий площадь в 21 000 м2. Предприятие являлось владельцем и управляющим центра начиная с его открытия в 2016 году.
Исполнительный директор East Capital Real Estate Мадис Райдма хвастается, что во время пандемии в торговом центре не освободились торговые площади, а оборот даже удалось нарастить.
По словам Райдма, он не может раскрыть имя покупателя, так как он не желает внимания общественности.
В торговом центре сейчас действуют супермаркет Rimi, книжный магазин и кинотеатр Apollo, спортивный клуб MyFitness, несколько ресторанов и магазинов.