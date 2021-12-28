В наступающем году нас ждет высокий рост цен на продукты

Наступающий год ознаменует энергетический кризис и беспокойство за работу сектора в связи с зеленым поворотом, говорит Потисепп. У производителей продуктов вызвало проблемы резкое подорожание производственных компонентов, как например цена электричества и газа, подорожавших в два с половиной и четыре раза соответственно.

Также подорожали топливо и упаковка, выросли зарплаты, а цены на сырье повысились почти на 60%, местами в два-три раза. Доходы предприятий упали, так как цены на продукты в магазинах также выросли, и делать в дальнейшем инвестиции может оказаться сложно, констатировала Потисепп.

Она добавила, что многие европейские страны поддерживают свое производство и смягчают влияние от роста цен на электричество, благодаря чему польская колбаса в эстонских магазинах станет еще дешевле, а немецкие производители смогут предлагать свою продукцию по скидочным ценам.

По словам Потисепп, сейчас по сравнению с другими странами Балтии у эстонских предприятий производственные ресурсы высоко оцениваются. В итоге это повлияет на потребителей, которым придется считаться с постоянно растущими ценами.

Потисепп надеется, что в новом году эстоноземельцы будут больше ценить местных производителей и отдавать предпочтение местной продукции.