Dow Jones добавил Swedbank в свой индекс устойчивости

Среди сильных сторон банка были отмечены концепция зелёных акций и выпуск зелёных облигаций Swedbank, а также его инвестиционные возможности в рамках Парижского климатического соглашения через компанию по управлению активами Robur.

"Мы уже много лет работаем над тем, чтобы сделать абстрактную тему устойчивого развития простой и понятной для наших клиентов, — говорит руководитель сферы устойчивого развития Swedbank Марис Рийм. "Как банк, мы имеем возможность внести свой вклад в "зелёный поворот", направляя капитал в устойчивые активы. Например, в феврале этого года мы запустили фонды Robur, которые оказались очень популярными среди всех, кто заинтересован в инвестировании, и подписали первое в корпоративном банкинге крупное соглашение о финансировании с условиями, привязанными к экологическим целям".

Устойчивое инвестирование означает, что фонды Robur не будут покупать ценные бумаги, не соответствующие Парижскому климатическому соглашению, на основании внутренних правил. Это исключает инвестиции в производителей нефти, природного газа и угля, а также в акции производителей алкоголя, табака и оружия.

В случае кредитов Swedbank на устойчивое развитие, амбициозные экологические или другие цели устойчивого развития согласовываются между компанией и банком и включаются в кредитный договор, который банк контролирует.

Индекс устойчивого развития Dow Jones — это ежегодный рейтинг более чем 3000 публично торгуемых компаний, публикуемый S&P Dow Jones Indices. В индекс включается до 10% от общей стоимости котирующихся на бирже компаний в каждом секторе бизнеса.

Индекс основан на тщательном и долгосрочном анализе экономического, экологического и социального воздействия компаний и оценивает их деятельность в области устойчивого развития на основе общедоступных данных. На втором этапе индекса компании оцениваются на основе их ответов на вопросы почти в 20 различных категориях, таких как экологические показатели, социальный вклад, развитие человеческого капитала и корпоративное управление.