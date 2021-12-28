В новый год — в новый дом. Что нужно знать, если вы решили взять животное из приюта

Некоторые полагают, что взять животное из приюта — это пойти, выбрать понравившееся и поехать с ним домой. Но в действительности все не так просто, и к этому надо быть готовым.

Дорогое удовольствие

Собака Евгении умерла от старости в августе прошлого года, прожив у нее 12 лет. Женщина брала эту собаку в приюте Loomade hoiupaik, поэтому решила вновь туда обратиться в надежде найти нового пса. Но ее ждал неприятный сюрприз — оказывается, за собаку из приюта придется заплатить 350 евро.

”12 лет назад я тоже платила деньги, но это было 100 крон. А 350 евро — совсем другая сумма, не у каждого она есть, — сокрушается Евгения. — Раз здесь не сложилось, я решила поискать собаку в другом столичном приюте — в Varjupaik. По фотографиям на сайте мне понравился небольшой пес по кличке Пудинг. Я человек в возрасте, до этого у меня были большие собаки. И была бы я моложе, я взяла бы снова большую собаку. Но возраст у меня не тот, гулять с большими уже тяжело, они ведь тащат за собой. Поэтому хотела маленькую или среднюю. В приюте была акция — взрослые собаки по одному евро, а Пудинг был как раз старше 5 лет. Я заполнила форму на сайте, что я готова взять эту собаку, там еще что-то про себя надо было написать, и мне перезвонили — приходите смотреть”.

Когда женщина приехала на место, то увидела, что собака была в воротнике после операции. Пудинг и его возможная хозяйка поладили, но пса из-за проведенной недавно операции ей отдать сразу не смогли и назначили другой день.

”Я купила все необходимое — миски, подстилки, корм, игрушки, готовилась к тому, что заберу собаку, и в назначенный день окрыленная приехала в приют. Но собаку мне не привели. Сказали, что есть еще мужчина, который тоже претендует на пса, и будут выбирать, кому его отдадут. Добавили, что перезвонят и объявят свое решение. Расстроенная, я уехала домой”, — вспоминает Евгения.

Очередь не имеет значения