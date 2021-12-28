В новый год — в новый дом. Что нужно знать, если вы решили взять животное из приюта
Не секрет, что дети часто просят у родителей котенка или щенка. И Новый год может быть поводом осуществить эту детскую мечту. Но и для взрослых, которые давно задумывались о четвероногом друге, праздничная пора может стать подходящим временем, чтобы поехать в приют и найти там питомца. Однако далеко не все знают, что хозяина выбирают для животного, а не наоборот, и за бездомную кошку или собаку из приюта нужно будет заплатить, пишет "Мк Эстония".
Некоторые полагают, что взять животное из приюта — это пойти, выбрать понравившееся и поехать с ним домой. Но в действительности все не так просто, и к этому надо быть готовым.
Дорогое удовольствие
Собака Евгении умерла от старости в августе прошлого года, прожив у нее 12 лет. Женщина брала эту собаку в приюте Loomade hoiupaik, поэтому решила вновь туда обратиться в надежде найти нового пса. Но ее ждал неприятный сюрприз — оказывается, за собаку из приюта придется заплатить 350 евро.
”12 лет назад я тоже платила деньги, но это было 100 крон. А 350 евро — совсем другая сумма, не у каждого она есть, — сокрушается Евгения. — Раз здесь не сложилось, я решила поискать собаку в другом столичном приюте — в Varjupaik. По фотографиям на сайте мне понравился небольшой пес по кличке Пудинг. Я человек в возрасте, до этого у меня были большие собаки. И была бы я моложе, я взяла бы снова большую собаку. Но возраст у меня не тот, гулять с большими уже тяжело, они ведь тащат за собой. Поэтому хотела маленькую или среднюю. В приюте была акция — взрослые собаки по одному евро, а Пудинг был как раз старше 5 лет. Я заполнила форму на сайте, что я готова взять эту собаку, там еще что-то про себя надо было написать, и мне перезвонили — приходите смотреть”.
Когда женщина приехала на место, то увидела, что собака была в воротнике после операции. Пудинг и его возможная хозяйка поладили, но пса из-за проведенной недавно операции ей отдать сразу не смогли и назначили другой день.
”Я купила все необходимое — миски, подстилки, корм, игрушки, готовилась к тому, что заберу собаку, и в назначенный день окрыленная приехала в приют. Но собаку мне не привели. Сказали, что есть еще мужчина, который тоже претендует на пса, и будут выбирать, кому его отдадут. Добавили, что перезвонят и объявят свое решение. Расстроенная, я уехала домой”, — вспоминает Евгения.
Очередь не имеет значения
Спустя неделю ей так никто и не перезвонил. Тогда она попросила свою коллегу позвонить в приют и узнать, есть ли у них еще эта собака. Оказалось, что да, есть, можно приходить и смотреть. И тут коллега выложила карты на стол: что есть человек, который ждет звонка, и она не понимает, почему Пудинг до сих пор живет в приюте, и его предлагают другим.
”В ответ сотрудник приюта сказал, что мужчина, который приходил смотреть собаку, заболел коронавирусом, и собака просто ждет его, — пересказывает разговор коллеги с приютом Евгения. — Получается, что его уже отдали, но почему мне тогда никто не перезвонил?”
Анни Анете Мыйсамаа, менеджер по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ, объясняет, что любой процесс взятия животного из их приюта начинается с того, что все заинтересованные люди подают заявки. И если оказывается, что на одно животное несколько желающих, приют делает выбор между ними, опираясь на анкеты, личные беседы с людьми и то, как они поладили с животным в приюте.
”Человек, заполнивший анкету первым, не имеет привилегии. Если собакой заинтересовались, но она ни за кем не забронирована, то, конечно, другие люди могут тоже посетить приют, чтобы ее увидеть. Это также поможет нам сделать правильный выбор, — отмечает Мыйсамаа. — Пудинг действительно оставался в приюте немного дольше, так как
его новый владелец заболел и не мог прийти за ним в срок, когда это было запланировано изначально. Сейчас у него все хорошо, и в это воскресенье (05.12. — Прим. ред.) собака переезжает в свой новый дом”.
Просто так приехать нельзя
Диана давно мечтала о собаке, именно о таксе, но все никак не могла найти подходящий вариант. Но когда она увидела сразу несколько такс на сайте приюта Loomade hoiupaik, сразу же туда позвонила.
”Там было несколько такс, все двухгодовалые, все от одного хозяина, который умер. Собаки поступили в приют 24 ноября, я позвонила 26-го и поинтересовалась некоторыми, назвала клички. Но мне ответили, что такс уже всех разобрали, так что я могу даже не звонить. Не очень понятно, как такое может быть. 24-го собаки поступили, а 26-го их уже нет. Но ведь должен быть какой-то карантин! Как же так? — недоумевает Диана. — Прийти посмотреть на других собак тоже нельзя. Следует конкретно назвать, какая собака тебя интересует. Мне как-то непонятно это”.
Директор приюта Loomade hoiupaik Лариса Козырева подтверждает, что такие таксы у них были, но их забронировали в течение 24 ноября. Причем двоих забрали в один дом.
”Карантин они прошли в России, 21 день до отъезда. Так что как только они прибыли в Эстонию, мы дали информацию о них, появилось очень много желающих этих собак забрать. ”Физически в новые дома мы отдаем их после стерилизации и кастрации, — объясняет Козырева. — В приют, действительно, нельзя просто так приехать. К нам приезжает по 50–60 человек в день. И если все они будут без цели шататься по приюту, не зная, какая собака их интересует, это ненормально. Нужно заранее выбрать собаку, позвонить, свободна ли она, и потом приехать”.
Важно знать
Животные из приюта ничуть не хуже тех, что продают или раздают в объявлениях. Они так же нуждаются в любви и заботе и готовы дарить свою ласку людям. Мы попросили представителей Таллиннских приютов — Ларису Козыреву, директора Loomade hoiupaik MTÜ, и Анни Анете Мыйсамаа, менеджера по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ (у которых шесть приютов по всей Эстонии и с которыми у Таллинна заключен договор), ответить на самые главные вопросы, которые волнуют каждого, кто решил взять бездомное животное.
Сколько стоит животное из приюта?
Л.К.: Кошка у нас стоит 80 евро. В цене вакцина, чип, глистогонный препарат, препарат от блох, стерилизация или кастрация. Собаки у нас по 350 евро вне зависимости от пола, возраста и срока, в течение которого животное находится в приюте. Это дворняжки, которых мы привозим из России, и в этой сумме их привоз и содержание. В цену входит чип, вакцина, препараты от глистов и блох. Как правило, мы делаем двойную вакцинацию, чтобы исключить чуму, парвовирус и т. д. Также в эту цену входит стерилизация или кастрация.
А.А.М.: Взять кошку в наших приютах стоит 35 евро, взрослую собаку — 50 евро, щенка — 70 евро. Суммы фиксированы и не меняются в зависимости от животного. Все животные перед отправкой в новый дом вакцинированы, чипированы, обработаны от паразитов и кастрированы либо стерилизованы, если позволяет возраст.
Как будущий владелец может быть уверен в здоровье животного?
Л. К. Даже мы не уверены в здоровье животного. Сегодня оно нормальное, а завтра животное чихает. Поэтому мы даем семь дней бесплатного лечения после того, как животное уедет в новый дом, на тот случай, если вдруг выявятся какие-то проблемы со здоровьем. Мы стараемся помочь, не бросаем людей. Бывают и генетические проблемы, никто не застрахован и от коронавируса у кошек. Но это живой организм, и невозможно что-то предугадать. Проблемы со щенками крупных пород вообще могут проявиться месяцев в пять. Мы стараемся помочь в каждом конкретном случае. Но в основном все животные у нас здоровы.
А.А.М.: Животные, которых забирают из нашего приюта, прошли медицинское обследование и получили необходимое лечение. Если нам становится известно о каких-либо проблемах со здоровьем животного, мы всегда сообщаем об этом будущему владельцу. Конечно, мы не можем гарантировать, что у животного не будет проблем со здоровьем позже, но со своей стороны мы всегда будем делать все возможное, чтобы от нас в новый дом животные отправлялись здоровыми. Если у кошки или собаки, взятой из нашего приюта, развивается серьезная проблема со здоровьем, а экономическое положение владельца не позволяет оплачивать медицинские счета, то мы помогаем. Для этого мы создали Rexi Fond.
Как будущие хозяева могут выбрать животное?
Л.К.: Собаку нужно выбрать на сайте pets.ee. На странице понравившейся собаки есть телефон, по которому можно позвонить и узнать, свободна ли она. После этого уже можно приехать в приют, познакомиться с животным. Устраивают условия — собаку стерилизуют и через пять-шесть дней отдают в новый дом.
Бывает так, что на одну собаку — несколько желающих. Но не можем же мы разорвать ее на части. Тогда приют выбирает, какой хозяин больше подойдет этой собаке. И приоритет не у того, кто первым обратился. К примеру, тому, кто всю жизнь держал карликовых пуделей, мы не дадим щенка, похожего на кане-корсо. В беседе мы узнаем потенциального хозяина. Например, на одну таксу у нас было 12 человек. И мы выбирали тех людей, у которых уже были такие собаки, которые понимают, с чем имеют дело. Многие звонили мне и просили не стерилизовать, предлагали любые деньги. Но животные отдаются в новые семьи только прооперированными, и точка.
С кошками немного проще. У нас есть комната, куда мы приглашаем людей, которые хотят выбрать себе кота. Они заходят туда и смотрят. Все-таки с кошками немного иначе: кошек невозможно выбрать по интернету, это кошки выбирают себе хозяина. Если на одну кошку несколько желающих, мы также беседуем со всеми и выбираем наилучший вариант для животного.
А.А.М.: Желая взять животное из приюта, первым делом нужно заполнить заявление на сайте varjupaik.ee, это касается как собак, так и кошек. Благодаря этому мы заранее получаем необходимую информацию о человеке. Затем мы связываемся с ним и договариваемся о времени посещения приюта. Если вы хотите взять собаку, неплохо было бы познакомиться с ней в прогулочном загоне или совершить короткую прогулку. Мы также знаем, что встреча с кошкой в реальной жизни чрезвычайно важна, поэтому, если в приюте по какой-то причине не получилось наладить контакт с какой-то конкретной, можно будет посмотреть всех кошек, которые ждут новый дом.
Человек, который первым заполнил анкету, не имеет привилегий. Выбирая новый дом, мы исходим из благополучия животного. Поскольку все животные разные по характеру и нраву, мы рассматриваем каждую ситуацию отдельно. Например, если собака вообще не может ладить с другими собаками, мы, конечно, будем искать дом, где нет других собак. Если животное заинтересовало нескольких человек, мы всегда сообщаем об этом.
Отслеживаете ли вы дальнейшую судьбу животного? Нужно ли регулярно отчитываться о его жизни в новом доме?
Л.К.: Мы пристроили уже больше 23 000 животных и стараемся отслеживать их судьбу. Но никаких отчетов мы не требуем и стараемся не лезть в чужую жизнь. Просто просим не забывать о нас. И если появилось желание отправить нам фотографию животного из нового дома, то не надо ему противиться, надо отправлять, мы очень ждем.
А.А.М.: Тысячи животных из наших приютов нашли новый дом, но, к сожалению, мы не можем связаться со всеми людьми, которые их забрали. Однако нам очень часто присылают рассказы и фотографии из новых домов, чему мы безмерно рады.