28.12.2021, 07:20
Олег Осиновский: инфляция разорвет наш мир(3)
Foto: Priit Simson
"Катастрофа пришла — и это только начало. Центробанки ничего не могут сделать: если они поднимут учётную ставку, будут массовые дефолты стран Южной Европы. Здесь нет хорошего выхода, и я прогнозирую гиперинфляцию", — говорит владелец Skinest Grupp Олег Осиновский в интервью "Деловым Ведомостям".
"Сбылись мои ожидания того, что инфляция разорвёт наш мир. Нельзя было бесконтрольно печатать деньги. Центробанки запустили сумасшедшую инфляцию, и мы её видим в ценах на электричество, газ, квартиры и всё остальное", — считает Осиновский.
К этому привела в том числе бездумная политика спасения слабых на деньги налогоплательщиков, в результате чего перестаёт работать естественный отбор и конкуренция, пояснил он.