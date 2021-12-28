Олег Осиновский: инфляция разорвет наш мир

"Катастрофа пришла — и это только начало. Центробанки ничего не могут сделать: если они поднимут учётную ставку, будут массовые дефолты стран Южной Европы. Здесь нет хорошего выхода, и я прогнозирую гиперинфляцию", — говорит владелец Skinest Grupp Олег Осиновский в интервью "Деловым Ведомостям".