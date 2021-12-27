Эстония и Россия обсудили использование частот мобильной связи: договориться по всем вопросам не удалось

Целью встречи была техническая координация использования радиочастот в приграничных районах страны путем заключения соглашений и координационных договоров, которые обеспечат лучшие условия для выстраивания внутригосударственных сетей связи. Так как радиочастоты распространяются и вне государственных границ, во избежание помех для систем связи соседних стран международная практика требует координации использования частот.

В результате трехдневной встречи были согласованы поправки к соглашению о координации мобильной связи 3G (1900/2100 МГц), которые позволят лучше внедрять технологии 5G в этой области.

На встрече также обсуждалось несколько других соглашений о мобильной связи, включая будущие полосы частот 5G 700 МГц и 26 ГГц, по которым ожидаются предложения от эстонской стороны. Обсуждалась также полоса связи 3,6 ГГц, но в этой части соседи не достигли договоренности, поскольку технические планы использования этой полосы сильно отличаются.

Однако мобильная связь была не единственной обсуждаемой областью — также во время встречи обсуждались планы на будущее в сфере телевидения и возможный переход на новый стандарт DVB-T2 для цифрового телевидения.

Встреча планировалась уже с 2019 года, но неоднократно откладывалась из-за ограничений связанных с коронавирусом. Упомянутая встреча прошла посредством видеосвязи.