Глава отдела МуПо, устроившая в нетрезвом виде аварию, уволена

"Совершившая в рождественский сочельник ДТП Трийн Уудевяли подала сегодня заявление об уходе и начиная с завтрашнего дня в МуПо больше не работает. Благодарю Трийн за хорошую работу, признателен ей за то, что взяла ответственность. От сотрудника муниципальной полиции с функциями надзора ждут правопослушного поведения, начальник отдела должен быть примером и для коллег. Трийн Уудевяли свою человеческую ошибку признала, она раскаивается в ней, она взяла на себя ответственность за совершенное и уходит с работы", — сообщил начальник МуПо Айвар Тоомпере.

Вечером 24 декабря полиция получила сообщение, что около переезда Лаагри в Таллинне произошло ДТП, после которого одна женщина-водитель хотела покинуть место происшествия, но свидетель забрал у нее ключи от автомобиля и вызвал полицию.

По словам полиции, после этого женщина покинула место происшествия, но вскоре полицейским удалось ее задержать. В участке у нее было выявлено алкогольное опьянение.

Департамент муниципальной полиции Таллинна позже подтвердил, что женщина является их сотрудницей, глава отдела делопроизводства и региональной работы МуПо Трийн Уудевяли.

Уудевяли в комментарии для Delfi заявила, что ее поведению нет никакого оправдания и она глубоко сожалеет о решении сесть ща руль после употребления алкоголя.

По ее словам, она употребила небольшое количество, поэтому и решила съездить в близлежащий магазин, но из-за взаимодействия алкоголя с лекарством у нее все же появилось нарушение восприятия.

"Могу сказать, положа руку на сердце, что я никогда раньше ничего подобного не делала, я крайне раскаиваюсь в содеянном и до сих пор пребываю в состоянии шока от случившегося", — сказала Уудевяли.

Однако она утверждает, что не пыталась скрыться с места происшествия: "Я действительно отошла, потому что была полностью шокирована, но я никому не противилась — в голове ни разу не проскочила мысль о побеге".