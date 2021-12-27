В Пыхья-Таллинне открыто шесть пунктов сбора рождественских елей

”Просим отнести радовавшие в праздники ели в специальные контейнеры, которые находятся возле парка кладбища Копли, центра культуры ”Сальме”, магазина Pelgulinna Selver, на ул. Теэстузе, 56, на ул. Калараннна Т9 и возле ул. Нийне, 2. Чтобы древесину можно было повторно использовать, в контейнеры надо класть деревья без украшений”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Отслужившим свое праздничным елям не место у мусорных контейнеров, и потребность в специальных пунктах доказана временем. ”В этом году мы добавили два пункта, которые находятся на улице Каларанна, а также на улице Нийне”.

В Пыхья-Таллинне ель можно отнести в шесть временных пунктов сбора с 27.12.2021 до 31.01.2022:

Копли, 69C — у парка кладбища Колпи со стороны ворот на ул. Копли;

Теэстузе, 56 — на парковке за остановкой ”Эрика”;

Сыле, 51 — возле магазина Pelgulinna Selver;

Сальме, 12 — возле центра культуры ”Сальме” на парковке на углу ул. Сальме и Калеви;

Каларанна, T9 — на углу ул. Каларанна и Леннусадама;

Нийне, 2 — парковка за зданием;

В контейнеры можно класть только деревья, другой мусор складывать в контейнеры нельзя. С елей надо снять украшения и пакеты.

Ели также принимают станции сбора отходов Рахумяэ, Пярнамяэ и Пяэскюла. Подробнее: prugi.ee.