ФОТО | Olerex открыл седьмую новую заправку в этом году

”Мы активно инвестируем в обновление станций и сети обслуживания и хотим, чтобы одинаковые продукты и услуги были доступны во всех уголках Эстонии. Помимо строительства новых станций в этом году мы заменили все кофемашины и большую часть плит для приготовления еды, а также пополнили ассортимент топлива сжатым природным газом CNG”, — сказала исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

”За два года пандемии мы открыли десять новых станций — мы пользуемся сложившейся ситуацией как возможностью укрепить позиции и продвигаемся в несколько раз быстрее рынка, опережая поставленные нами самими цели”, — добавила Миллер.

Строительство станции в Валга началось в сентябре этого года со сноса прежней заправки и топливных резервуаров. В ходе строительных работ станция работала: клиентов обслуживали во временно установленном павильоне.

На новой станции полного обслуживания Olerex в Валга есть кафе и буфет, магазин с широким выбором продуктов питания и товаров первой необходимости, а также просторная зона отдыха. Станция предлагает бензин B95 и B98, дизельное топливо, особый дизель, присадку AdBlue, автомобильный газ LPG, а также аренду прицепов. Размер инвестиции в строительство новой станции в Валга составил 1,5 миллиона евро.

В этом году Olerex инвестирует в строительство новых и расширение существующих заправок более 10 миллионов евро. В этом году Olerex открыл новые станции в Раквере, Таллинне, Ийзаку, Икла, Отепя, Сауэ и Валга. Летом прошлого года компания открыла новую станцию обслуживания в Тарту, в Квиссентали, а в середине октября — в Килинги-Нымме. Идет строительство большой станции в Турба, в Харьюмаа.