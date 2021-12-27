Правительство выделило миллион евро на создание научного направления радиоэлектронной борьбы

”Проект научного направления радиоэлектронной борьбы поддержит обороноспособность, открыв новую важную область в научно-исследовательской деятельности Министерства обороны”, — сказала вице-канцлер Минобороны по оборонному планированию Тийна Уудеберг.

Уудеберг добавила, что исследования и научно-исследовательские проекты в сфере Министерства обороны способствуют гособороне новаторскими решениями и поддерживают принятие основанных на фактах решений.

Проект важен, поскольку в Эстонии проводится крайне мало исследований в сфере радиоэлектронной борьбы, однако актуальность темы диктует необходимость создания соответствующих возможностей. Использование компонентов радиоэлектронной борьбы позволит повысить уровень предупреждения и реагирования.

В рамках проекта будет создано новое научное направление, которого пока не существует в Эстонии. К проекту на долгосрочной основе привлекут местные университеты и предприятия оборонной промышленности соответствующей сферы. При Академии Сил обороны будет создана технологическая лаборатория для тестирования современных технологий и валидации концепций.

Поскольку речь идет о специфической области, также планируется проводить совместные международные научные исследования и разработки с союзниками и мировыми компаниями оборонной промышленности.

Предыдущие тестовые и демонстрационные мероприятия Electronic Warfare 2017 — 2021 в Тарту, организованные Министерством обороны и партнерами, показали, что другие страны испытывают большое доверие и интерес к проводимым здесь учениям по радиоэлектронной борьбе.

Дополнительной ценностью проекта является возможность тестировать и сертифицировать продукты и разработки в оборонной промышленности, что поможет повысить международную совместимость продуктов и тем самым увеличить экспортный потенциал местной промышленности.