Бывший спасатель борется за свою жизнь: "Надеюсь увидеть, как мои внуки пойдут в армию"

Дмитрий Ткаченко был начальником спасательной команды Кесклинна, которая одно время была одной из лучших и образцовых в Эстонии. За время работы ему приходилось выполнять непростые и рискованные задачи. Так, после распада Советского Союза именно его команде пришлось обеспечивать пожарную безопасность при перевозке ядерного топлива из Эстонии.

Дмитрий работал, пока ему не исполнилось 56 лет. А в 2018 году тому, кто ранее спасал чужие жизни, самому потребовалась помощь: врачи поставили неожиданный диагноз — миелома. Началось лечение.

Однако уже через два года препараты, которыми лечили Дмитрия, перестали действовать, требовались другие лекарства, которые Больничная касса не оплачивала. А стоимость такого лечения была немалой — 24 000 евро за три месяца. К счастью, помощь предложил фонд "Подаренная жизнь". Иначе, рассказывает Дмитрий, кости бы просто разрушались.

Сейчас Дмитрий уже прошел несколько этапов лечения: переливание крови, химиотерапия, лучевая терапия. Заболевание периодически отступает, но через некоторое время происходит рецидив. Каждую неделю Дмитрий ходит на химиотерапию.

"Я сейчас борюсь с болезнью, наслаждаюсь каждым днем ​​и надеюсь на лучшее! Каждый месяц я радуюсь жизни, наблюдая, как мои лучшие друзья — внуки Мартин и Тео, растут честными ребятами и достойными гражданами. Им обоим по пять лет" — рассказывает Дмитрий, добавляя, что надеется увидеть, как его внуки пойдут в армию.

Поддержите Дмитрия в его борьбе с раком, подарив ему надежду и бесценные дни жизни, пожертвовав в фонд "Подаренная жизнь".

Позвонив по номеру 900 4005, вы пожертвуете 5 евро;

Позвонив по номеру 900 4010, вы пожертвуете 10 евро;

Позвонив по номеру 900 4050, вы пожертвуете 25 евро.