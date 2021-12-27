27.12.2021, 11:55
ФОТО | На шоссе Таллинн-Пярну вылетел в кювет рейсовый автобус(1)
Foto: Lugeja foto
Сегодня утром в волости Саку ехавшие на работу на автобусе люди отделались испугом, когда большая машина из-за гололеда оказалась поперек дороги и частично в кювете.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA) Бритта Сепп сказала Delfi, что ДТП произошло в 9 часов утра на 35- м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла поблизости от деревни Метсанурга.
Ни один пассажир в ДТП не пострадал, но чтобы вытащить автобус из кювета, потребовалась помощь буксира.