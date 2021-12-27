Полезно знать: фейерверки и алкоголь для посылочных автоматов не подходят

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд пояснил, что что каждый год находится много желающих отправить друзьям или родственникам фейерверк, но следует помнить, что через посылочный автомат этого делать нельзя. ”Транспортировка взрывоопасных фейерверков исключена — это опасный груз”, — отметил Кивимурд.

При обнаружении опасных предметов посылки не доставляют. ”Такие посылки люди пытаются отправлять не только перед новым годом, но и в районе Иванова дня”, — добавил Кивимурд.

К опасным товарам относятся взрывчатые вещества, фейерверки, химикаты, кислотные, коррозионные и раздражающие вещества, оружие, огнестрельное оружие, опасные отходы, медицинские отходы, а также иглы и шприцы для подкожных инъекций.

Помимо пиротехники и других опасных вещей, для посылочных автоматов также не подходят алкогольные напитки. ”Из-за ситуации с коронавирусом многие хотят порадовать своих близких, особенно если они не встречаются лично. Отправлять рождественские подарки в посылочный автомат — отличная идея, но нужно помнить, что предметы не должны представлять опасности или быть запрещенными к пересылке, а посылка должна быть правильно упакована”, — сказал руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti.

Один лишь подарочный пакет в качестве упаковки не подходит, поскольку он может легко порваться. Правильная упаковка — это, например, коробка из гофрированного картона при необходимости выложенная внутри чем-нибудь мягким, плотно закрытая и обладающая понятной этикеткой. Посылки ни в коем случае нельзя скреплять друг с другом лентой, так как это может помешать работе сортировочной линии, а часть отправления может потеряться.