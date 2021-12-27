За сутки на дорогах Эстонии пострадали семь человек, в том числе 11-летний ребенок

В 11:43 на 18 км дороги Пайде-Роовере-Куйметса в волости Тюри 26-летний мужчина на Škoda Octavia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Koleos, которым управлял 44-летний мужчина. 63-летняя пассажирка Škoda была доставлена в больницу Ярвамаа.

В 15:05 на 116 км шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа в волости Пылтсамаа до сих пор не установленный автомобиль выехал с боковой дороги на основную, поэтому 22-летнему мужчине за рулем Renault Megane пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения. В итоге автомобиль врезался в уличный столб, а 21-летняя пассажирка позже обратилась в травмпункт.

В 16:24 произошло ДТП на 5 км шоссе Раквере-Луйге в волости Винни, где 51-летняя женщина на Hyundai IX35 отклонилась на полосу встречного движения и столкнулась с Mercedes-Benz V220 CDI, которым управляла 23-летняя женщина. Обоих водителей и пассажира Hyundai, 11-летнего мальчика, доставили в Ракверескую больницу.

В 17:10 произошло ДТП на перекрестке шоссе Пярну-Лихула и шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в Пярнумаа, когда 19-летняя девушка на Škoda Octavia не уступила дорогу 32-летней женщине на Subaru Legacy. Водителя Škoda доставили в Пярнускую больницу.

В 17:10 на перекрестке Уус и Институуди в поселке Харку 53-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения выехал на главную дорогу перед Ford Mondeo, которым управлял 71-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения, Ford Mondeo вырулил на полосу встречного движения и столкнулся там с Mercedes Benz Vito, ожидавшим возможности повернуть налево. 68-летнюю пассажирку Ford доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За последние сутки задержано целых 26 водителей с признаками алкогольного опьянения и один с признаками наркотического.