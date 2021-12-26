Как защитить автомобиль и жилье от снежного шторма?

Руководители сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Лийна Лакс и Эйво Кизанд дают советы о том, как защитить свой дом, личные вещи и автомобиль от повреждений, вызванных снежным штормом.

Помните о возможных отключениях электроэнергии

Из-за сильных штормовых ветров сломанные деревья и ветви могут повреждать имущество. Повреждения также могут причинить незакреплённые предметы, оставленные во дворе и летающие при сильном ветре. Поскольку деревья могут упасть и на линии электропередачи, необходимо учитывать возможные отключения электроэнергии. ”Поэтому перед бурей разумно пройтись по своему двору и убедиться, что незакреплённые предметы укрыты, чтобы их не мог унести ветер и не был причинён вред третьим лицам. Также было бы разумно отключить устройства, питающиеся от сети, чтобы защитить их от колебаний напряжения, зарядить мобильный телефон и банк энергии, а также заправить автомобиль”, — сказала руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс.

Чтобы обезопасить свой дом от возможных несчастных случаев, стоит подумать о страховании жилья. В Swedbank Вы можете в одном договоре застраховать строение, домашнее имущество и собственную ответственность на тот случай, если Вы нечаянно причините вред другим людям. Если у Вас застраховано строение, Ваш дом будет восстановлен в том виде, который он имел до страхового случая. Если у Вас есть страхование домашнего имущества, это возместит ущерб, нанесённый мебели, технике, одежде и обуви.

Владельцы квартир также должны застраховать своё жильё на тот случай, если кровля, повреждённая во время шторма, больше не защищает дом от проникновения талой воды в квартиру, и это приведёт к повреждению водой. Также разумно выбрать в договоре страхования защиту собственной ответственности, которая возмещает ущерб, причинённый третьим лицам.

Как защитить автомобиль?