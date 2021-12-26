Как защитить автомобиль и жилье от снежного шторма?(2)
Руководители сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Лийна Лакс и Эйво Кизанд дают советы о том, как защитить свой дом, личные вещи и автомобиль от повреждений, вызванных снежным штормом.
Помните о возможных отключениях электроэнергии
Из-за сильных штормовых ветров сломанные деревья и ветви могут повреждать имущество. Повреждения также могут причинить незакреплённые предметы, оставленные во дворе и летающие при сильном ветре. Поскольку деревья могут упасть и на линии электропередачи, необходимо учитывать возможные отключения электроэнергии. ”Поэтому перед бурей разумно пройтись по своему двору и убедиться, что незакреплённые предметы укрыты, чтобы их не мог унести ветер и не был причинён вред третьим лицам. Также было бы разумно отключить устройства, питающиеся от сети, чтобы защитить их от колебаний напряжения, зарядить мобильный телефон и банк энергии, а также заправить автомобиль”, — сказала руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс.
Чтобы обезопасить свой дом от возможных несчастных случаев, стоит подумать о страховании жилья. В Swedbank Вы можете в одном договоре застраховать строение, домашнее имущество и собственную ответственность на тот случай, если Вы нечаянно причините вред другим людям. Если у Вас застраховано строение, Ваш дом будет восстановлен в том виде, который он имел до страхового случая. Если у Вас есть страхование домашнего имущества, это возместит ущерб, нанесённый мебели, технике, одежде и обуви.
Владельцы квартир также должны застраховать своё жильё на тот случай, если кровля, повреждённая во время шторма, больше не защищает дом от проникновения талой воды в квартиру, и это приведёт к повреждению водой. Также разумно выбрать в договоре страхования защиту собственной ответственности, которая возмещает ущерб, причинённый третьим лицам.
Как защитить автомобиль?
Чтобы предотвратить повреждение неподвижного транспортного средства падающими с деревьев ветками, сорванными ветром предметами или в результате других погодных явлений, мы рекомендуем припарковать автомобиль в гараже. Если это невозможно, автомобиль следует по возможности припарковать на открытом месте. ”Транспортное средство, припаркованное под большим деревом или рядом с ним, может меньше завалено снегом, как открытое припаркованное транспортное средство, но необходимо учитывать, что в случае сильного ветра большие ветви или даже целое дерево могут упасть и повредить автомобиль”, — сказал руководитель сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанд.
Также нужно быть очень осторожным при движении во время метели. Сильная метель затрудняет обзор, дороги скользкие, а тормозной путь становится длиннее. Кроме того, снег может скрывать препятствия на дороге — выбоины или упавшие ветки. Дороги с меньшим трафиком могут иметь ограниченную проходимость в случае сильной метели. Если Вы не можете избежать поездки, рекомендуется взять с собой полностью заряженный телефон, а в случае дальней поездки, сообщить Вашим близким, по какому маршруту Вы следуете. При выборе одежды надо учесть, что возможно придётся защищать себя от холода, если по каким-то причинам придётся остаться на дороге в транспортном средстве. В любом случае в машине также должна быть лопата для снега, фонарик, немного еды и питья и т. д.
В случае страхования каско Swedbank страховым случаем является любое внезапное непредвиденное событие, независимо от текущих погодных условий.
Действовать следует быстро
Если Ваш дом или автомобиль повреждены, сделайте всё возможное, чтобы предотвратить увеличение ущерба, и немедленно сообщите об этом своему страховщику. Клиенты Swedbank могут подать заявление в интернет-банке. Кроме того, в помощь клиентам страхования каско имеется мобильное приложение Caroom, которое упрощает процесс уведомления и оценки ущерба.
”Мы делаем всё возможное, чтобы процесс возмещения ущерба был быстрым и беспроблемным. Мы уведомляем наших клиентов о решении по возмещению ущерба не позднее, чем в течение десяти дней с момента установления обстоятельств и размера ущерба, а также после получения всех необходимых документов, касающихся страхового случая”, — сказала Лакс.