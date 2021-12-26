Как защитить строящийся дом от воров?

Глава объекта, на котором сносится строение, Симо рассказал, что несколько месяцев назад с объекта украли дорогие механические рабочие инструменты, в том числе дисковый резак. По его словам, суммарный ущерб составил до десяти тысяч евро. ”На самом деле дорогие вещи уносили довольно часто”, — признал он. Рабочие инструменты находились в контейнерах с висячими замками, но воры без труда взломали их.

По словам ведущего следователя Восточно-Харьюского полицейского участка Яна Лантса, кражи на строительных объектах — один из самых распространенных видов кражи, в большинстве случаев добычей воров становятся именно дорогие рабочие инструменты.

Такие рабочие инструменты тяжелые, их транспортировка требует времени. Это означает, что при наличии охраны патрульный экипаж успел бы отреагировать и ценные вещи остались бы у владельца.

Стройплощадки, а также многие временные сооружения на мероприятиях, общественные пространства и парковки под открытым небом требуют осознанного подхода к охране — с минимальными человеческими ресурсами, при этом охранная система должна быть устойчивой ко всевозможным погодным условиям.

Руководитель отдела охранных решений G4S Рамон Каю отметил, что у них для подобных случаев есть мобильная видеоохрана, предназначенная именно для временных объектов, которые постоянно меняются (приходится часто переставлять камеры), или мест, где нет электричества, например, стройплощадок и открытых складов, производств, шахт, парковок, площадей и свалок.

”Вся система состоит из камер и центральной станции — изначально систему разработали в военной промышленности. Это означает, что устройство выдерживает даже самые суровые условия и специально создано для работы на ветру, в жару и сильные морозы. Камеры работают от аккумуляторов, которых хватает на срок до 400 дней или 50 000 происшествий, при необходимости можно установить дополнительный аккумулятор”, — рассказал Каю.