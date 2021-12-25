”Газпром” отвергает обвинения ЕС в недопоставках газа и считает, что Европа сама создает себе проблемы

Обвинения в адрес ”Газпрома” в недостаточных объемах поставок природного газа на европейский рынок беспочвенны и неприемлемы, ”а проще говоря — вранье и ложь”, заявил в эфире канала ”Россия 1” официальный представитель концерна Сергей Куприянов.

Российская компания готова поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках действующих долгосрочных контрактов, и цены таких поставок будут ниже спотовых, сообщил Куприянов. ”Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом ”Газпром”. Лучше посмотреть в зеркало”, — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Куприянова, некоторые европейские клиенты ”Газпрома”, в частности из Франции и Германии, выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году и больше не выставляют заявок на поставку газа. ”Газпром” бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот”, — подчеркнул он.

В Германию в этом году по контракту было поставлено 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше, чем в прошлом году, сообщил Куприянов. В числе других стран, поставки в которые превысили показатели 2020 года, представитель ”Газпрома” назвал Италию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию и Польшу.

21 декабря спотовые цены на природный газ в Европе вышли на исторический максимум, впервые превысив отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это произошло после того, как ”Газпром” остановил прокачку газа по газопроводу ”Ямал — Европа”. С тех пор компания не возобновляла поставки по этому маршруту. Президент Владимир Путин объяснил это отсутствием заявок от европейских покупателей газа.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что резкое сокращение поставок российского газа в Европу связано не с манипулированием ценами, а с тем, что европейские контрагенты уже исчерпали свои лимиты. Агентство связалось с некоторыми крупными покупателями, которые подтвердили, что ”Газпром” выполнил все свои контракты. В частности, об этом заявили немецкие Uniper SE и RWE AG.