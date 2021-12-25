В январе в Ласнамяэ по-прежнему можно будет вакцинироваться без регистрации в нескольких местах

”Вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19. Поэтому я призываю всех воспользоваться возможностью и сделать прививку. Также благодарю тех, кто уже привился. В пунктах консультирования и вакцинации можно получить первый или второй укол, бустерную дозу прививки, а также получить ответы на связанные с вакцинацией вопросы”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

Действующие в Ласнамяэ пункты консультации и вакцинации не работают 24-26 декабря и 1 января, а 31 декабря открыты до 19 часов. Для расположенного перед магазином Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 57) пункта вакцинации 31 декабря станет последним рабочим днем.

В наступающем году каждый день в Ласнамяэ можно вакцинироваться в следующих местах:

центр культуры "Линдакиви" (ул. Коорти, 22) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17

торговый центр Ülemiste, на первом этаже возле главного входа (ул. Суур-Сыямяэ, 4) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17

экспресс-клиника Confido в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) Пн-Сб в 10-21 и Вс в 10-19



”В вакцинационных пунктах Ласнамяэ также можно привиться бустерной дозой. Департамент здоровья рекомендует сделать прививку бустерной дозой по истечении трех месяцев после завершения первичного курса вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca и по истечении двух месяцев после иммунизации вакциной Janssen”, — добавила Аус.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках).

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