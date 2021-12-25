ФОТО и ВИДЕО | Серьезная авария в Вильяндимаа: столкнулись четыре автомобиля

По предварительным данным, четыре автомобиля столкнулись на мосту Навести. На месте работают спасатели и медики.

В результате происшествия пострадали несколько человек, к счастью, обошлось без серьезных травм.

На месте происшествия нарушено движение транспорта. По возможности полиция попросит водителей выбрать другой маршрут.

Полиция напоминает, что при данных меняющихся погодных условиях вы должны быть предельно осторожны во время движения.