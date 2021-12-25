В Нарве хорошая погода, а в Таллинне опять пойдут дожди. Прогноз синоптиков на Новый год

В Новый года погода порадует жителей Ида-Вирумаа, где 31 декабря и 1 января ожидается минусовая температура. А вот в Таллинне и на юге Эстонии в какие-то часы ожидается плюсовая температура.

Так, например, в Нарве с 31 декабря на 1 января будет минусовая температура и снег. А вот в Таллинне ожидается мокрый снег с дождем. 31 декабря температура воздуха от 0 до -6 градусов, 1 января от +1 до -8 градусов.

Смотрите, какая погода будет и в других городах Эстонии.