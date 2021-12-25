Новости Эстонии
25.12.2021, 10:02

Неотложная медпомощь в Таллинне доступна и во время праздников

 
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto: Ilmar Saabas
В период праздников в столице продолжится оказание неотложной медицинской помощи в случае острых проблем со здоровьем. Будут работать и дежурные аптеки.

Таллиннская скорая помощь обслуживает пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Телефон вызова: 112.

Отделения экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Северо-Эстонской региональной больницы (в том числе отделение экстренной психиатрической помощи Региональной больницы) работают круглосуточно.

В Таллинне ребенку в возрасте до 12 лет с острыми симптомами заболевания можно вызвать медицинскую бригаду на дом. В рамках сотрудничества Таллиннской детской больницы и Таллиннской скорой помощи визиты на дом осуществляются как 24, 25, 26, так и 31 декабря, а также 1 и 2 января с 14.00 до 22.00. Для вызова врача на дом нужно позвонить на телефон диспетчера Таллиннской скорой помощи по номеру 697 1145 (звонки принимаются с 12.00 до 20.00).

Справочный телефон семейных врачей 1220 или +372 634 6630 в обычные дни работает круглосуточно. По выходным и в государственные праздники звонки принимаются с 8.00 до 22.00. При необходимости по справочному телефону можно продлить рецепт на лекарство.

Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) ведет прием пациентов по следующему графику:

  • 24–26 декабря (09.00-14.00) первая помощь (кабинет рентгена открыт). Регистрация на визит по телефону 1920 или +372 612 1200;
  • 27–30 декабря (08.00-20.00) все стоматологические услуги;
  • 31 декабря (08.00-18.00) все стоматологические услуги;
  • 1 января (10.00-14.00), 2 января (09.00−14.00) первая помощь (кабинет рентгена открыт).


Дежурные аптеки открыты круглосуточно по адресу Тынисмяги, 5 и Викерлазе, 19.

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