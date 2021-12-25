Неотложная медпомощь в Таллинне доступна и во время праздников

В Таллинне ребенку в возрасте до 12 лет с острыми симптомами заболевания можно вызвать медицинскую бригаду на дом. В рамках сотрудничества Таллиннской детской больницы и Таллиннской скорой помощи визиты на дом осуществляются как 24, 25, 26, так и 31 декабря, а также 1 и 2 января с 14.00 до 22.00. Для вызова врача на дом нужно позвонить на телефон диспетчера Таллиннской скорой помощи по номеру 697 1145 (звонки принимаются с 12.00 до 20.00).