ОТ А ДО Я | Меняется система начисления дополнительного отпуска за детей. Отвечаем на все вопросы

2. ”Мы в разводе, и у нас с бывшим мужем возник спор: кому брать детские дни? Он говорит, что тоже имеет на них право, так как, по закону, у отцов тоже есть возможность брать дополнительный отпуск . Я же считаю, что так как именно мать занимается в большей мере детьми, то будет логично, что мать и возьмет. Подруга сказала, что вообще-то брать могут и отец, и мать. Так ли это?” Бухгалтер: По нынешней системе — нет, но с апреля, когда изменится закон, — будет так. И отцу, и матери будет положено по 10 дней дополнительного отпуска на каждого ребенка до достижения им 14 лет. То есть на каждого ребенка можно будет взять 20 (10 отцу и 10 матери) дней дополнительного оплачиваемого отпуска.

1. ”Я посчитала, что по новой системе у меня будет в три раза меньше детских дней, чем по старой. Смотрите, до трех лет я сидела дома с ребенком, потом вышла на работу. Сейчас ему почти 14 лет, то есть прошло 11 лет. Эти все годы я каждый раз брала по три дня дополнительного отпуска за счет детских дней. За 11 лет получается 33 дня. У меня недавно родился второй ребенок, и, получается, по новой системе у меня до достижения ребенком 14 лет будет всего 10 дней. Это так?” Бухгалтер: Да, расчеты верны. Но по новому закону 10 дней будет на каждого ребенка. Например, на двоих детей в возрасте до 14 лет по действующему закону можно было получить 33 дня дополнительного отпуска. По новому закону — 10 дней на одного и 10 дней на второго, итого 20 дней. Плюс отец детей тоже сможет взять по 10 дней на каждого ребенка. Итого на обоих родителей получается 40 дней дополнительного отпуска.

Многие родители, узнав про грядущие изменения закона, забеспокоились. Ведь, согласно информации из новостей, теперь детских дней будет не три (на первого и второго ребенка) и не шесть (если детей трое или больше) в год. А 10. Но их нужно будет как-то распределять на все годы — пока ребенку не исполнится 14 лет. И, если детей больше трех, нельзя брать более 30 дней детского отпуска в год. Так как система начисления детских дней интересует многих родителей, ”МК-Эстония” отвечает на вопросы наших читателей с помощью опытного бухгалтера Пирет Дал.

6. ”Моя жена — домохозяйка, и, если мы заполняем налоговую декларацию, то ее часть не облагаемого подоходным налогом минимума может перейти мне. Можно ли сделать так же с днями отпуска на детей, которых у нас трое? Могу ли я взять 30 дней отпуска в следующем году за себя и 30 дней за нее?” Бухгалтер: Нет. У отца — свои дни, у матери — свои дни отпуска. Взять дни отпуска другого родителя нельзя.

5. ”Я — мать-одиночка, сколько мне положено детских дней?” Бухгалтер: Если отец ребенка не внесен в свидетельство о рождении или он умер, то, по новому закону, мать детей имеет право на 20 дней дополнительного оплачиваемого отпуска за каждого ребенка. Если же отец записан в свидетельстве о рождении, но о детях не заботится, то мать его дни дополнительного отпуска взять, увы, не может.

4. ”Могу ли я в следующем году взять дни дополнительного отпуска за отца детей, если он не работает и никак их использовать не может?” Бухгалтер: У матери детей — свои дни, у отца — свои. И нельзя взять дни другого родителя.

3. ”Мой муж слышал про эти детские дни, но когда пошел к бухгалтеру на работе, чтобы написать заявление на этот дополнительный отпуск, ему сказали, что их взять нельзя. Потому что они уже использованы. А кем использованы?” Бухгалтер: По нынешней системе, на первого и второго ребенка положены три дня дополнительного оплачиваемого отпуска, и их может взять только один из родителей. Если мать на своей работе уже использовала эти дни, то отец их взять уже не сможет. С апреля система изменится, и у каждого родителя будут свои дни дополнительного оплачиваемого отпуска за детей, и каждый сможет сам решать, когда ему их взять. Если, конечно, ”мой муж” — это отец детей. Но может быть и такая ситуация, что никто из родителей — ни мать, ни отец — не брали эти дни отпуска, а бухгалтер на работе что-то перепутал. Не всегда бухгалтер видит, кто и сколько дней детского отпуска брал. По нынешнему закону, тот родитель, который берет детские дни отпуска, должен в своем заявлении заверить: ”Ни я, ни другой родитель детей эти дни еще не использовал”. По новому закону, в системе самообслуживания родители должны будут видеть, сколько дней детского отпуска им еще положено.

7. ”Я никогда не брала эти дни и только недавно узнала, что имею на них право. Могу ли я сейчас взять эти детские дни за 2019 и 2020 годы?”

Бухгалтер: По нынешней системе можно взять только три дня дополнительного отпуска за детей в год, и если вы эти детские дни не использовали, то они ”сгорают”. Так что за 2019 и 2020 годы неиспользованный дополнительный отпуск взять, увы, уже нельзя. Можно только за этот год успеть взять в декабре три дня дополнительного оплачиваемого отпуска. А также в следующем в первые три месяца взять еще три, и если детям не исполнилось еще 15 лет, то после 1 апреля — еще по 10 дней на каждого ребенка.

8. ”В следующем году в январе моему ребенку исполнится 15 лет. И как мне лучше поступить? Взять в этом году три дня детского отпуска и в следующем еще три? Или взять в этом году три и в апреле, когда закон вступит в силу и произойдет переход на новую систему, взять еще 10?”

Бухгалтер: Для ребенка, которому в следующем году исполнится 15 лет, действует еще старый закон, и дополнительный отпуск можно взять на него только в размере трех дней в год. Но если вы еще не брали детские дни в этом году, то можно еще успеть взять три дня.

9. ”У меня двое детей, и одному в следующем году исполнится 15 лет, а второму — 14. Могу ли я в следующем году в апреле взять за них 20 детских дней?”

Бухгалтер: За того ребенка, которому в следующем году исполнится 15 лет, в этом году еще можно взять три дня дополнительного оплачиваемого отпуска (если вы еще не брали). В следующем — уже будет нельзя. За того ребенка, которому в следующем году исполнится 14 лет, можно будет до апреля взять три дня детского отпуска и после 1 апреля взять еще по 10 дней на каждого родителя. Но это надо успеть сделать в течение 2022 года.

10. ”Разъясните, пожалуйста, момент оплаты. Сейчас детский день стоит 27,6 евро. Со следующего года он будет оплачиваться в размере 50% от зарплаты. Зарплаты брутто или нетто? И если моя зарплата — 1200 евро в месяц, значит ли это, что один детский день у меня будет ”стоить” 60 евро? (1200/20 рабочих дней)?

Бухгалтер: расчеты будут производить, исходя из брутто-зарплаты и снимая 20% подоходного налога. Делить зарплату нужно не на рабочие дни, а на календарные. Например: 1200/30*50%=20 евро. Но закон гласит: плата за календарный день детского отпуска не может быть меньше минимальной ставки, таким образом родитель получит отпускные, исходя из минимальной ставки: 654*12/ (количество рабочих дней в году). Минимальная ставка в 2022 году за один день детского отпуска составит 30,78 евро.

Но если родитель получает 3000 евро в месяц, то ему детские дни отпуска будут выгодны. Потому что его один день будет стоить уже 50 евро (3000:30=100/50% = 50 евро). Но важно, чтобы облагаемый социальным налогом доход был бы стабильным, а у человека был бы один работодатель.

Сколько будет стоить один день детского отпуска?

Ставка за один день детского отпуска сейчас одна для всех: 27,6 евро. С 1 апреля 2022 года она будет зависеть от дохода, и минимальная ставка за один день детского отпуска вырастет до 30,78 евро. Но с этой суммы удерживается подоходный налог.

По новой системе отпускные за детские дни будет платить Департамент социального страхования напрямую работнику. По нынешней системе работодатель платил работнику отпускные за детские дни и потом ходатайствовал в Департаменте социального страхования, чтобы ему это все компенсировали.