ОТ А ДО Я | Меняется система начисления дополнительного отпуска за детей. Отвечаем на все вопросы(1)
* С 1 апреля в связи с изменением закона каждому из родителей будет положено по 10 дней дополнительного отпуска на каждого ребенка, пишет "МК-Эстония".
* Оплачиваться они тоже будут уже не по одной ставке для всех, а в зависимости от дохода
* Как быть тем родителям, чьи дети в этом или следующем году станут 15-летними, и как выгодно использовать переходный период?
Многие родители, узнав про грядущие изменения закона, забеспокоились. Ведь, согласно информации из новостей, теперь детских дней будет не три (на первого и второго ребенка) и не шесть (если детей трое или больше) в год. А 10. Но их нужно будет как-то распределять на все годы — пока ребенку не исполнится 14 лет. И, если детей больше трех, нельзя брать более 30 дней детского отпуска в год.
Так как система начисления детских дней интересует многих родителей, ”МК-Эстония” отвечает на вопросы наших читателей с помощью опытного бухгалтера Пирет Дал.
1. ”Я посчитала, что по новой системе у меня будет в три раза меньше детских дней, чем по старой. Смотрите, до трех лет я сидела дома с ребенком, потом вышла на работу. Сейчас ему почти 14 лет, то есть прошло 11 лет. Эти все годы я каждый раз брала по три дня дополнительного отпуска за счет детских дней. За 11 лет получается 33 дня. У меня недавно родился второй ребенок, и, получается, по новой системе у меня до достижения ребенком 14 лет будет всего 10 дней. Это так?”
Бухгалтер: Да, расчеты верны. Но по новому закону 10 дней будет на каждого ребенка. Например, на двоих детей в возрасте до 14 лет по действующему закону можно было получить 33 дня дополнительного отпуска. По новому закону — 10 дней на одного и 10 дней на второго, итого 20 дней. Плюс отец детей тоже сможет взять по 10 дней на каждого ребенка. Итого на обоих родителей получается 40 дней дополнительного отпуска.
2. ”Мы в разводе, и у нас с бывшим мужем возник спор: кому брать детские дни? Он говорит, что тоже имеет на них право, так как, по закону, у отцов тоже есть возможность брать дополнительный отпуск. Я же считаю, что так как именно мать занимается в большей мере детьми, то будет логично, что мать и возьмет. Подруга сказала, что вообще-то брать могут и отец, и мать. Так ли это?”
Бухгалтер: По нынешней системе — нет, но с апреля, когда изменится закон, — будет так. И отцу, и матери будет положено по 10 дней дополнительного отпуска на каждого ребенка до достижения им 14 лет. То есть на каждого ребенка можно будет взять 20 (10 отцу и 10 матери) дней дополнительного оплачиваемого отпуска.
3. ”Мой муж слышал про эти детские дни, но когда пошел к бухгалтеру на работе, чтобы написать заявление на этот дополнительный отпуск, ему сказали, что их взять нельзя. Потому что они уже использованы. А кем использованы?”
Бухгалтер: По нынешней системе, на первого и второго ребенка положены три дня дополнительного оплачиваемого отпуска, и их может взять только один из родителей. Если мать на своей работе уже использовала эти дни, то отец их взять уже не сможет. С апреля система изменится, и у каждого родителя будут свои дни дополнительного оплачиваемого отпуска за детей, и каждый сможет сам решать, когда ему их взять. Если, конечно, ”мой муж” — это отец детей. Но может быть и такая ситуация, что никто из родителей — ни мать, ни отец — не брали эти дни отпуска, а бухгалтер на работе что-то перепутал. Не всегда бухгалтер видит, кто и сколько дней детского отпуска брал. По нынешнему закону, тот родитель, который берет детские дни отпуска, должен в своем заявлении заверить: ”Ни я, ни другой родитель детей эти дни еще не использовал”. По новому закону, в системе самообслуживания родители должны будут видеть, сколько дней детского отпуска им еще положено.
4. ”Могу ли я в следующем году взять дни дополнительного отпуска за отца детей, если он не работает и никак их использовать не может?”
Бухгалтер: У матери детей — свои дни, у отца — свои. И нельзя взять дни другого родителя.
5. ”Я — мать-одиночка, сколько мне положено детских дней?”
Бухгалтер: Если отец ребенка не внесен в свидетельство о рождении или он умер, то, по новому закону, мать детей имеет право на 20 дней дополнительного оплачиваемого отпуска за каждого ребенка. Если же отец записан в свидетельстве о рождении, но о детях не заботится, то мать его дни дополнительного отпуска взять, увы, не может.
6. ”Моя жена — домохозяйка, и, если мы заполняем налоговую декларацию, то ее часть не облагаемого подоходным налогом минимума может перейти мне. Можно ли сделать так же с днями отпуска на детей, которых у нас трое? Могу ли я взять 30 дней отпуска в следующем году за себя и 30 дней за нее?”
Бухгалтер: Нет. У отца — свои дни, у матери — свои дни отпуска. Взять дни отпуска другого родителя нельзя.
7. ”Я никогда не брала эти дни и только недавно узнала, что имею на них право. Могу ли я сейчас взять эти детские дни за 2019 и 2020 годы?”
Бухгалтер: По нынешней системе можно взять только три дня дополнительного отпуска за детей в год, и если вы эти детские дни не использовали, то они ”сгорают”. Так что за 2019 и 2020 годы неиспользованный дополнительный отпуск взять, увы, уже нельзя. Можно только за этот год успеть взять в декабре три дня дополнительного оплачиваемого отпуска. А также в следующем в первые три месяца взять еще три, и если детям не исполнилось еще 15 лет, то после 1 апреля — еще по 10 дней на каждого ребенка.
8. ”В следующем году в январе моему ребенку исполнится 15 лет. И как мне лучше поступить? Взять в этом году три дня детского отпуска и в следующем еще три? Или взять в этом году три и в апреле, когда закон вступит в силу и произойдет переход на новую систему, взять еще 10?”
Бухгалтер: Для ребенка, которому в следующем году исполнится 15 лет, действует еще старый закон, и дополнительный отпуск можно взять на него только в размере трех дней в год. Но если вы еще не брали детские дни в этом году, то можно еще успеть взять три дня.
9. ”У меня двое детей, и одному в следующем году исполнится 15 лет, а второму — 14. Могу ли я в следующем году в апреле взять за них 20 детских дней?”
Бухгалтер: За того ребенка, которому в следующем году исполнится 15 лет, в этом году еще можно взять три дня дополнительного оплачиваемого отпуска (если вы еще не брали). В следующем — уже будет нельзя. За того ребенка, которому в следующем году исполнится 14 лет, можно будет до апреля взять три дня детского отпуска и после 1 апреля взять еще по 10 дней на каждого родителя. Но это надо успеть сделать в течение 2022 года.
10. ”Разъясните, пожалуйста, момент оплаты. Сейчас детский день стоит 27,6 евро. Со следующего года он будет оплачиваться в размере 50% от зарплаты. Зарплаты брутто или нетто? И если моя зарплата — 1200 евро в месяц, значит ли это, что один детский день у меня будет ”стоить” 60 евро? (1200/20 рабочих дней)?
Бухгалтер: расчеты будут производить, исходя из брутто-зарплаты и снимая 20% подоходного налога. Делить зарплату нужно не на рабочие дни, а на календарные. Например: 1200/30*50%=20 евро. Но закон гласит: плата за календарный день детского отпуска не может быть меньше минимальной ставки, таким образом родитель получит отпускные, исходя из минимальной ставки: 654*12/ (количество рабочих дней в году). Минимальная ставка в 2022 году за один день детского отпуска составит 30,78 евро.
Но если родитель получает 3000 евро в месяц, то ему детские дни отпуска будут выгодны. Потому что его один день будет стоить уже 50 евро (3000:30=100/50% = 50 евро). Но важно, чтобы облагаемый социальным налогом доход был бы стабильным, а у человека был бы один работодатель.
Сколько будет стоить один день детского отпуска?
Ставка за один день детского отпуска сейчас одна для всех: 27,6 евро. С 1 апреля 2022 года она будет зависеть от дохода, и минимальная ставка за один день детского отпуска вырастет до 30,78 евро. Но с этой суммы удерживается подоходный налог.
По новой системе отпускные за детские дни будет платить Департамент социального страхования напрямую работнику. По нынешней системе работодатель платил работнику отпускные за детские дни и потом ходатайствовал в Департаменте социального страхования, чтобы ему это все компенсировали.