ФОТО | Смотрите, какой предрождественский прием устроил Алар Карис!

Кейтеринг осуществляла команда ресторана Ribe, в соцсетях которого появились и фотографии с мероприятия. Как уточнили в президентской канцелярии, все снимки относятся к приему, кроме последнего.

На приеме в своей речи, посвященной внешней политике, глава государства подчеркнул, что сферы влияния больше не являются темой в нынешнем столетии, и каждое государство имеет неоспоримое право самостоятельно принимать свои решения в области международной политики и безопасности, никто другой при этом не имеет права голоса.

В качестве позитивного урока уходящего года президент Карис назвал единые действия Европейского союза по разрешению кризиса, например, в случае реагирования на организованную режимом Лукашенко гибридную атаку, частью которой стало организованное миграционное давление на внешнюю границу Европейского союза. ”Если кто-то верит, что нас можно запугать или расколоть, то такое предположение ошибочно. Единство в Европейском союзе и НАТО — это наша сила и способ действия”, — сказал Президент Республики.

Вклад НАТО в стабильность и безопасность Европы был, по словам президента Кариса, исключительным. ”Проводимая НАТО политика открытых дверей ведет к истории успеха, и союзники прилагают для этого все усилия, что и было подтверждено летом на саммите в Брюсселе. Основная цель НАТО заключается в обеспечении безопасности союзников, НАТО не считает ни одно государство своим врагом”, — сказал государственный глава Эстонии. ”Альянс реагирует на враждебные действия, а не наоборот”, — подчеркнул президент Карис.

По словам Президента Республики, в основе сотрудничества НАТО-Россия должен лежать содержательный диалог, который НАТО всегда готов вести. ”В то же время ни одна из не входящих в альянс сторон не имеет права голоса при решении вопросов, которые касаются расширения НАТО, оборонительной доктрины НАТО или действий на своей территории”, — сказал президент Карис, подчеркнув, что союзники говорят с Россией единым голосом.