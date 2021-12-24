Карис о требованиях РФ к НАТО: о том, чтобы их обсуждать, не может быть и речи

"Если бы кто-то точно понимал, чего хочет Россия, то и этот вопрос непременно был бы решен. Продолжает оставаться немного неясным, чего хочет Россия. У нас есть некое представление, понимание того, что может случиться, когда она сделает одно, второе или третье. Как мы видели в последние дни, Россия практически ежедневно подает очень сильные сигналы. Будь то длинный список даже не пожеланий, а практически команд. Единственное оружие против этого — это то, что западные страны, особенно страны НАТО, сохранят единство в этом отношении и информация об этом дойдет до всех сторон в кратчайшие сроки", — сказал Карис.

"Мы [Эстония и НАТО] должны быть осторожны. Страх — очень сильное чувство. Я думаю, что не надо никого бояться, но нужно заниматься сдерживанием. Мы должны идти в ногу с союзниками и не дать разобщить нас, что, по понятным причинам, является одной из целей сегодняшней России: поссорить нас между собой, как запад-восток, так и север- юг, а также поссорить с США. Начать переговоры с каждым по отдельности, и вдруг кто-то действительно начнет переговоры. Ничто не должно происходить за спиной у тех стран, о которых принимаются решения".

Что делать с требованиями, которые выдвигает Россия? "С требованиями России все просто. Их просто нужно отложить в сторону и выступить со своими мыслям. Если мы начнем их обсуждать, то я думаю, у нас будет проблема. В итоге в определенный момент отношения с Россией все же должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но о том, чтобы обсуждать эти пункты, думаю, не может быть и речи".

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