Новости Эстонии
24.12.2021, 09:30

ФОТО: Михаил Кылварт провозгласил в Таллинне Рождественский мир

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обновлено в 12:59

В Рождественский сочельник, 24 декабря, в 12.00 мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание из окна Ратуши.

Смотрите фото!

Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.

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