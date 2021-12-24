ЧП и криминал
24.12.2021, 08:15

На Лаагна теэ произошла авария: один человек в больнице

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Pilt on illustratiivne.
Foto: Taavi Sepp
Вчера в аварии на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ пострадала женщина.

Авария произошла в 14:42 возле Коорти, 20 на Лаагна теэ, где легковой автомобиль под управлением 40-летнего мужчины столкнулся с двигавшемся в том же направлении легковым автомобилем Ford Focus под управлением 32-летней женщины.

Водителя Ford доставили в Ида-Таллинскую центральную больницу.

Точные обстоятельства ДПТ устанавливаются.

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