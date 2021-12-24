В столкновении грузовика и легковушки погиб 19-летний молодой человек

Авария произошла 31 декабря в 20:48 на 190,35 км шоссе Йыхви-Тарту-Вагла в волости Отепя в Валгамаа, где грузовой автомобиль с прицепом под управлением 47-летнего мужчины отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Mercedes-Benz под управлением 19-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Водитель грузовика был трезв, он не пострадал. По словам патрульного полицейского Лыунаской префектуры Ренно Саэга, погодные условия в месте аварии были удовлетворительные. Видимость была хорошей, но дорога немного скользкая. ”Мы изучим все детали происшествия, но уже сейчас известно, что у легкового автомобиля были летние покрышки”, — отметил он.

Страж порядка сказал, что на летней резине сейчас ездить нельзя, да и двигаясь на зимней надо быть крайне внимательными и при необходимости снизить скорость ниже предельной.

Для выяснения обстоятельств аварии возбуждено уголовное дело.

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