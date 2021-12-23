В Нарве не смогли выбрать нового председателя горсобрания

За выдвинутого коалицией Владимира Жаворонкова (фракция Narva Tulevik) проголосовали 15 депутатов, за предложенного оппозицией центриста Михаила Стальнухина (фракция Kesk) - 12 народных избранников.

На момент выборов в зале находился 31 депутат (весь состав горсобрания), но трое не стали участвовать в голосовании. Еще один бюллетень был признан недействительным.

Поскольку ни одному из кандидатов не удалось получить большинство голосов, выборы были признаны несостоявшимися.

Предыдущий председатель Нарвского горсобрания Катри Райк 16 декабря были избрана мэром Нарвы.

В Нарвском горсобрании 31 депутат. Коалиция при этом контролирует 15 голосов. Во фракцию Narva Tulevik изначально вошли 13 из 15 депутатов, которые баллотировались по выигравшему выборы списку избирательного союза Катри Райк. Во фракцию не вошли члены Партии реформ Сергей Горлач и Марина Шурупова. Еще два голоса в коалиции принадлежат представителям списка партии Eesti 200.