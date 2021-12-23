Таллинн ищет составителя исследования о продлении трамвайных путей
”Мы намерены выяснить, каким образом можно предоставить людям дополнительные возможности для удобного и быстрого передвижения на общественном транспорте за счет развития трамвайных линий города Таллинна, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Наша цель — предоставить горожанам лучшие возможности для передвижения на общественном транспорте и повысить его привлекательность, чтобы как можно больше людей отдавали предпочтение трамваям, автобусам и троллейбусам. Безусловно, нынешнюю трамвайную сеть можно сделать более эффективной, продлив линии до плотно населенных районов и основных пунктов назначения”.
В ходе поставки будут заказаны эскизные планы возможного продления трамвайных путей на пяти отрезках для анализа их пространственных потребностей и технической осуществимости. Эскизные планы будут подготовлены для трамвайных веток Пельгуранна (от ул. Копли до Пельгуранна), Нарвского шоссе (от улицы Поска до перекрестка Нарвского шоссе и улицы Лавамаа в ласнамяэском микрорайоне Лоопеалзе), Ярве (от улицы Тонди до торгового центра ”Ярве”, Лийвалайа (от перекрестка Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа до улицы Техника, а также Каларанна (от ”Котла культуры” до улицы Леннусадама).
Среди прочего предполагается, что исследование будет включать анализ и планы расположения трамвайных линий, и давать представление относительно того, каким образом потребуется изменить уличное пространство. Обновленная городская среда должна включать пространство для экологичных способов передвижения, обеспечивая при этом стабильность движения автомобильного транспорта.
Конкурс поставки организует Таллиннский центр стратегического управления. Предложения принимаются до 14 января. Публикация исследований намечена на конец мая.
Для трамвайной ветки Пельгуранна планируется провести анализ потенциальных потребностей в пространстве на бульваре Кольде и улице Пухангу. Трамвайные пути могли бы повысить доступность пляжа и мест для отдыха на Штромке, и обеспечить жителям Пельгуранна прямое сообщение с Каламая, Балтийским вокзалом и портовой зоной. Трамвайная линия учитывается в разработке проекта ”Путукавяйл”.
Для трамвайной ветки Нарвского шоссе планируется проанализировать потенциальные потребности в пространстве на Нарвском шоссе и перекрестке возле ”Русалки”. Это позволило бы обеспечить доступность Таллиннской больницы, Певческого поля, глинтового парка и новых жилых комплексов.
Для трамвайной ветки Ярве будут проанализированы потребности в пространстве на Пярнуском шоссе и перед торговым центром ”Ярве”. Трамвайные пути позволили бы создать предпосылки для строительства в Ярве узловой станции — удобной остановки для пересадки с автобусов уездных линий.
Для трамвайной ветки Лийвалайа будут проанализированы потребности в пространстве на улицах Лийвалайа, Суур-Амеэрика и Эндла. Трамвайные пути позволили бы рассредоточить трамвайное движение в центре города от узлового пункта Хобуяама, обеспечить качественное транспортное сообщение на улице Лийвалайа, и создать предпосылки для появления узловой станции в районе Кристийне.
Для трамвайной ветки Каларанна будут проанализированы потребности в пространстве на улицах Каларанна, Румби, Весиленнуки и Леннусадама. Трамвайные пути могли бы способствовать улучшению доступности музеев, государственных учреждений и Батарейной морской крепости. В целях сохранения ценных объектов и автомобильного движения на узких отрезках может быть взвешена возможность строительства одноколейной трамвайной линии.
Согласно стратегии развития ”Таллинн 2035”, общественный транспорт должен стать частью городского пространства, обеспечивая комфорт пассажиров и предоставляя горожанам возможность освободиться от расходов и обязательств, связанных с эксплуатацией автомобиля.
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