Таллинн ищет составителя исследования о продлении трамвайных путей

”Мы намерены выяснить, каким образом можно предоставить людям дополнительные возможности для удобного и быстрого передвижения на общественном транспорте за счет развития трамвайных линий города Таллинна, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Наша цель — предоставить горожанам лучшие возможности для передвижения на общественном транспорте и повысить его привлекательность, чтобы как можно больше людей отдавали предпочтение трамваям, автобусам и троллейбусам. Безусловно, нынешнюю трамвайную сеть можно сделать более эффективной, продлив линии до плотно населенных районов и основных пунктов назначения”.

В ходе поставки будут заказаны эскизные планы возможного продления трамвайных путей на пяти отрезках для анализа их пространственных потребностей и технической осуществимости. Эскизные планы будут подготовлены для трамвайных веток Пельгуранна (от ул. Копли до Пельгуранна), Нарвского шоссе (от улицы Поска до перекрестка Нарвского шоссе и улицы Лавамаа в ласнамяэском микрорайоне Лоопеалзе), Ярве (от улицы Тонди до торгового центра ”Ярве”, Лийвалайа (от перекрестка Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа до улицы Техника, а также Каларанна (от ”Котла культуры” до улицы Леннусадама).

Среди прочего предполагается, что исследование будет включать анализ и планы расположения трамвайных линий, и давать представление относительно того, каким образом потребуется изменить уличное пространство. Обновленная городская среда должна включать пространство для экологичных способов передвижения, обеспечивая при этом стабильность движения автомобильного транспорта.

Конкурс поставки организует Таллиннский центр стратегического управления. Предложения принимаются до 14 января. Публикация исследований намечена на конец мая.