Проводите много времени за компьютером? Узнайте, что полезного можно сделать в это время
Когда пользователь выключает компьютер, то часто не понимает, на что ушло проведенное за ним время. Легко забыться, часами просматривая видео или посты в социальных сетях, потому что контент постоянно обновляется, и все время предлагается что-то новенькое и захватывающее. Это, безусловно, дает много новых знаний, но чаще не помогает приблизиться к поставленным целям, а, скорее, дает повод уйти от взятых на себя обязательств. Давайте посмотрим, как время, проведенное у компьютера, можно обернуть себе на пользу.
1. Изучите новый язык
Хотите путешествовать и общаться с местными жителями или улучшить свое резюме? Изучение нового языка - отличный способ сделать это! Существует как платное обучение, так и бесплатные приложения – например, такое как Duolingo, где вы можете выбирать из множества разных языков для изучения.
На примере MateBook X можно увидеть, как современные ноутбуки благодаря новейшим технологиям – например, мощным встроенным базовым четырем динамикам и двум встроенным в клавиатуру дополнительным динамикам – помогают пользователю получать максимум удовольствия от изучения языка и услышать даже самые мелкие языковые нюансы, которые стоит учитывать при изучении.
2. Приведите свои финансы в порядок
Поставьте себе цель регулярно проверять свои финансы на компьютере – то есть делать это хотя бы раз в неделю. Для этого вы можете использовать различные основы для составления бюджета, которые распространяются как бесплатный софт, или составить свой собственный обзор прихода-расхода, который вы можете постоянно обновлять. Многие платформы и приложения позволяют связать свою учетную запись пользователя с банковским счетом, чтобы вы могли загружать данные прямо в приложение. Но заранее убедитесь, что это надежная платформа! Большинство гуру финансовой грамотности отметили, что с того момента, как вы получите четкое представление о своих расходах и доходах, появляется возможность начать создавать лучшую систему для экономии денег и увеличения вашего дохода!
3. Заработайте дополнительный доход
Сегодня все, что вам нужно для того чтобы начать собственный бизнес или зарабатывать дополнительный доход - это просто удобный и хорошо функционирующий ноутбук. Открыть cвое предприятие в Эстонии очень просто, и все, что вам нужно, - это хороший бизнес-план.
Начать можно как с оригинальной бизнес-идеи, так и с превращения хобби в бизнес. Вы также можете зарабатывать на различных платформах, которые предлагают возможность дополнительного заработка на разных небольших работах - будь то составление текстов, маркетинг и дизайн или навыки в области ИТ.
Сегодняшние новые модели ноутбуков, такие как например Huawei MateBook X, идеально подходят для профессионалов-фрилансеров, потому что у него долговечный аккумулятор, который продолжает работать даже после долгого рабочего дня и позволяет вам уделять время дополнительным занятиям в свободные часы. MateBook X также не имеет металлической рамки вокруг экрана, что обеспечивает лучшее соотношение экрана и корпуса и делает его подходящим инструментом для всех, кто хочет использовать программы верстки. Благодаря экрану 3K с 100-процентной цветовой гаммой sRGB устройство отображает четкие и яркие детали, что является важным параметром в дизайне.
4. Изучите новые для себя сферы
Если вы все равно любите смотреть видео на компьютере, то постарайтесь просматривать хотя бы одно обучающее видео через день. Хороший способ сделать это - углубиться в презентационные видеоролики Ted Talk, в которых ведущие мировые эксперты в различных областях делятся своими знаниями. Однако, если вы больше предпочитаете разъясняющие какую-либо тему видеоролики, то познакомьтесь с такими каналами Youtube, как CrashCourse, AsapSCIENCE, MinutePhysics и SciShow или с другими образовательные каналами, касающиеся понравившейся вам темы.
5. Пополните багаж своих практических навыков
Помимо образовательных видеороликов, раскрывающих основы научных знаний или истории, в интернете есть множество полезных руководств - от кулинарии и обустройства дома до видеороликов о строительстве, ремеслах и разных хитростях для повседневного быта. Большинство практических обучающих видео содержат пошаговые инструкции по освоению новых навыков, а также описывают возможные проблемы и способы их решения. Также доступны варианты обучений как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Так что, если вы мечтали научиться играть на гитаре, разбираться в тайской кухне или освоить столярное дело, то введите правильные поисковые слова и начните получать и практиковать новые знания. И, может быть, ваши новые навыки могут стать новым увлекательным хобби или даже дополнительным способом заработка.
6. Участвуйте в розыгрышах и выигрывайте призы
В интернете в целом и особенно на платформах социальных сетей существует множество различных розыгрышей, предлагающих в качестве призов разные товары, услуги, билеты, и даже автомобили и путешествия. Если вы все равно сидите за компьютером и смотрите не слишком насыщенный сериал, то откройте отдельное окно браузера и поищите розыгрыши, в которых можно принять участие! При этом стоит заранее создать дополнительный адрес электронной почты для подписки, потому что многие розыгрыши сопровождаются внушительным количеством рекламных материалов, и их вы, возможно, не захотите видеть в своем обычном ящике.
Учитывая разнообразие возможностей и идей, которые позволяет ноутбук, не следует просто так растрачивать больше ни одного часа из времени, проведенного за компьютером!