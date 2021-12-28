Проводите много времени за компьютером? Узнайте, что полезного можно сделать в это время

Поставьте себе цель регулярно проверять свои финансы на компьютере – то есть делать это хотя бы раз в неделю. Для этого вы можете использовать различные основы для составления бюджета, которые распространяются как бесплатный софт, или составить свой собственный обзор прихода-расхода, который вы можете постоянно обновлять. Многие платформы и приложения позволяют связать свою учетную запись пользователя с банковским счетом, чтобы вы могли загружать данные прямо в приложение. Но заранее убедитесь, что это надежная платформа! Большинство гуру финансовой грамотности отметили, что с того момента, как вы получите четкое представление о своих расходах и доходах, появляется возможность начать создавать лучшую систему для экономии денег и увеличения вашего дохода!

На примере MateBook X можно увидеть, как современные ноутбуки благодаря новейшим технологиям – например, мощным встроенным базовым четырем динамикам и двум встроенным в клавиатуру дополнительным динамикам – помогают пользователю получать максимум удовольствия от изучения языка и услышать даже самые мелкие языковые нюансы, которые стоит учитывать при изучении.

Хотите путешествовать и общаться с местными жителями или улучшить свое резюме? Изучение нового языка - отличный способ сделать это! Существует как платное обучение, так и бесплатные приложения – например, такое как Duolingo, где вы можете выбирать из множества разных языков для изучения.

Когда пользователь выключает компьютер, то часто не понимает, на что ушло проведенное за ним время. Легко забыться, часами просматривая видео или посты в социальных сетях, потому что контент постоянно обновляется, и все время предлагается что-то новенькое и захватывающее. Это, безусловно, дает много новых знаний, но чаще не помогает приблизиться к поставленным целям, а, скорее, дает повод уйти от взятых на себя обязательств. Давайте посмотрим, как время, проведенное у компьютера, можно обернуть себе на пользу.



Сегодня все, что вам нужно для того чтобы начать собственный бизнес или зарабатывать дополнительный доход - это просто удобный и хорошо функционирующий ноутбук. Открыть cвое предприятие в Эстонии очень просто, и все, что вам нужно, - это хороший бизнес-план.

Начать можно как с оригинальной бизнес-идеи, так и с превращения хобби в бизнес. Вы также можете зарабатывать на различных платформах, которые предлагают возможность дополнительного заработка на разных небольших работах - будь то составление текстов, маркетинг и дизайн или навыки в области ИТ.

Сегодняшние новые модели ноутбуков, такие как например Huawei MateBook X, идеально подходят для профессионалов-фрилансеров, потому что у него долговечный аккумулятор, который продолжает работать даже после долгого рабочего дня и позволяет вам уделять время дополнительным занятиям в свободные часы. MateBook X также не имеет металлической рамки вокруг экрана, что обеспечивает лучшее соотношение экрана и корпуса и делает его подходящим инструментом для всех, кто хочет использовать программы верстки. Благодаря экрану 3K с 100-процентной цветовой гаммой sRGB устройство отображает четкие и яркие детали, что является важным параметром в дизайне.

4. Изучите новые для себя сферы



Если вы все равно любите смотреть видео на компьютере, то постарайтесь просматривать хотя бы одно обучающее видео через день. Хороший способ сделать это - углубиться в презентационные видеоролики Ted Talk, в которых ведущие мировые эксперты в различных областях делятся своими знаниями. Однако, если вы больше предпочитаете разъясняющие какую-либо тему видеоролики, то познакомьтесь с такими каналами Youtube, как CrashCourse, AsapSCIENCE, MinutePhysics и SciShow или с другими образовательные каналами, касающиеся понравившейся вам темы.





5. Пополните багаж своих практических навыков