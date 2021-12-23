Директор Таллиннской ратуши Эльвира Лийвер Хольмстрем удостоена медали Ратуши

По словам Таллиннского городского секретаря Прийта Лелло, вклад Эльвиры Лийвер Хольмстрем в сохранение и развитие исторического представительского здания невозможно переоценить.

”Эльвира не только директор здания Таллиннской ратуши, но и его хозяйка, экскурсовод, реставратор и куратор — список можно продолжать долго. Своей самоотверженной деятельностью Эльвира Лийвер Хольмстрем дала жителям и гостям города возможность приобщиться к наследию этого редкого культурно-исторического объекта Европы. Благодаря ей здание Таллиннской ратуши хорошо сохранилось, обрело широкую известность и достойный статус, — подчеркнул Лелло. — Мне приятно, что труд, который Эльвира Лийвер Хольмстрем выполняет со всей душой, нашел признание и был оценен по заслугам, и я благодарю мою коллегу за ее огромный вклад”.

Эльвира Лийвер Хольмстрем является директором Таллиннской ратуши уже более 20 лет — с 10 января 2001 г. Она руководила проектами, которые принесли Таллиннской ратуше международное признание, например, награду Европейского культурного наследия, медаль Europa Nostra за реставрацию и открытие для общественности Таллиннской ратуши. Эльвира Лийвер Хольмстрем проделала большую работу по защите, исследованию и представлению общественности исторической ценности старейшей ратуши Северной Европы и символа городской власти, и внесла свой вклад в сохранение исторических традиций Таллиннской ратуши.

Медаль Ратуши была вручена Эльвире Лийвер Хольмстрем в ходе праздничного заседания столичной горуправы в Таллиннской ратуше 22 декабря 2021 г.

Таллиннская медаль Ратуши — почетная награда, которая вручается физическим лицам в качестве признания со стороны города. Медали Ратуши, которую вручают с 2004 года, к настоящему моменту удостоены 87 человек.