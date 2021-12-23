23.12.2021, 15:48
Coca-Cola Plaza откроется 29 декабря
Foto: Karl-Eerik Pink
29 декабря в Coca-Cola Plaza, которая была закрыта с 3 декабря, пройдут первые сеансы.
Кинотеатр закрылся 3 декабря. По словам Кристьяна Конго, генерального директора Forum Cinemas, причиной закрытия стали ограничения, вызванные коронавирусом и повлиявшие на посещаемость.
”Если залы пусты, не стоит оставлять кинотеатр открытым из-за повышения цен на электричество”, — уверен Конго.
При этом изначально шла речь о том, что кинотеатр откроется не позднее конца этого года. Действительно, с 29 декабря снова можно будет смотреть фильмы в Coca-Cola Plaza.