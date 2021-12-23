Министерство обороны и МИД подписали соглашение о развитии сотрудничества в области внешней политики и безопасности(1)
Mинистр обороны Калле Лаанет и министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс подписали соглашение о развитии сотрудничества во внешней политике и безопасности между двумя министерствами.
”У нас очень тесное сотрудничество с Министерством иностранных дел, но, учитывая нынешнюю ситуацию в области безопасности, этим соглашением мы хотим еще больше укрепить связи в реализации целей внешней политики государства, безопасности и государственной обороны и в их представлении как внутри страны, так и на международном уровне”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.
Так, к примеру, в течение многих лет между двумя министерствами происходит ротация государственных служащих, когда сотрудники одного министерства могут применять свои профессиональные навыки и опыт и приобретать знания в сфере управления другого министерства. Цель соглашения о сотрудничестве — способствовать набору персонала, чтобы принести больше профессиональных знаний в эти две области.
”Глядя на продвижения в нашей системе безопасности, важно постоянно думать о том, как быть готовыми к наилучшему реагированию на традиционные и новые вызовы, которые возникают в этой сфере. Поэтому важно отметить те места, где мы можем уплотнить обычное сотрудничество между различными государственными ведомствами и наилучшим образом дополнить деятельность друг друга”, — сказала министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс.
Сотрудничество ведется также в научно-исследовательской деятельности, связанной с технологиями двойного использования и киберпространства, а также в создании соответствующих общих сетей.
”Мы намерены найти способы увеличить экспорт эстонской оборонной промышленности и использовать возможности деловой дипломатии для поддержки эстонских предприятий на зарубежных рынках. Для усиления киберзащиты мы хотим плотнее сотрудничать в области научных разработок и в создании совместных сетей”, — отметила также министр иностранных дел Лийметс.
Также планируется вносить вклад в научно-исследовательскую деятельность в целях наращивания потенциала по укреплению безопасности. Таким образом, будут совместно определяться исследовательские проблемы критической важности в области внешней политики, безопасности и государственной обороны. Для заказа анализов по этим проблемам у научно-исследовательских учреждений в дальнейшем будут выискиваться общие возможности.
Соглашение также направлено на развитие оборонной промышленности и увеличение экспорта за счет поддержки эстонских предприятий на зарубежных рынках. С этой целью предпринимателей будут включать в деловые делегации для визитов высокого уровня, а также будет оказываться помощь в создании отношений и налаживании контактов на специализированных ярмарках.
Между двумя министерствами существует целый ряд точек соприкосновения в области информационной безопасности, информационных и коммуникационных технологий, а также в области охраны и защиты объектов государственной обороны. Также ведется сотрудничество в сфере закупок, набора персонала, законотворчества и разработки международных соглашений.