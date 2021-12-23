Министерство обороны и МИД подписали соглашение о развитии сотрудничества в области внешней политики и безопасности

”У нас очень тесное сотрудничество с Министерством иностранных дел, но, учитывая нынешнюю ситуацию в области безопасности, этим соглашением мы хотим еще больше укрепить связи в реализации целей внешней политики государства, безопасности и государственной обороны и в их представлении как внутри страны, так и на международном уровне”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

Так, к примеру, в течение многих лет между двумя министерствами происходит ротация государственных служащих, когда сотрудники одного министерства могут применять свои профессиональные навыки и опыт и приобретать знания в сфере управления другого министерства. Цель соглашения о сотрудничестве — способствовать набору персонала, чтобы принести больше профессиональных знаний в эти две области.

”Глядя на продвижения в нашей системе безопасности, важно постоянно думать о том, как быть готовыми к наилучшему реагированию на традиционные и новые вызовы, которые возникают в этой сфере. Поэтому важно отметить те места, где мы можем уплотнить обычное сотрудничество между различными государственными ведомствами и наилучшим образом дополнить деятельность друг друга”, — сказала министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс.

Сотрудничество ведется также в научно-исследовательской деятельности, связанной с технологиями двойного использования и киберпространства, а также в создании соответствующих общих сетей.

”Мы намерены найти способы увеличить экспорт эстонской оборонной промышленности и использовать возможности деловой дипломатии для поддержки эстонских предприятий на зарубежных рынках. Для усиления киберзащиты мы хотим плотнее сотрудничать в области научных разработок и в создании совместных сетей”, — отметила также министр иностранных дел Лийметс.