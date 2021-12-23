Госсуд признал противоправным переход Рийгикогу на удаленку

Предложение об организации заседаний посредством видеомоста было сделано фракцией Партии реформ 8 ноября, которая аргументировала это масштабным распространением коронавируса и просьбой правительства по возможности работать удаленно. Предложение было принято 62 голосами ”за”.

18 ноября депутат Прийт Сибул подал жалобу в Государственный суд, попросив аннулировать решение парламента. Он отметил, что работа Рийгикогу предполагает проведение заседаний, включая в себя ведение политических переговоров, дискуссий и поиск компромиссов вне большого зала и заседаний комиссий. Удаленная форма работы не позволят эффективно исполнять эти задачи.

Сегодня комиссия по надзору за соблюдением конституции удовлетворила жалобу Сибуля и признало решение Рийгикогу противозаконным. При этом задним числом решение недействительным не признали, то есть все решения и законы, принятые на проведенных удаленно заседаниях, являются законными и действительными.

Коллегия нашла, что обеспеченный конституцией принцип свободного мандата члена Рийгикогу охватывает и максимально непосредственное осуществление этого мандата. Кроме того, принцип парламентской демократии предусматривает, что важные государственные вопросы решаются в условиях парламентарной дискуссии.

Коллегия посчитала, что если парламент принимает решение относительно перехода на удаленную работу и ситуация не критическая, то перед голосованием необходимо провести дискуссию и соответствующий анализ, чего сделано не было. Суд согласился, что в начале ноября эпидемиологическая ситуация в Эстонии вызывала беспокойство, однако на основании только лишь высокого показателя заболеваемости неоправданно переводить парламент на удаленку. Более 90% служащих Рийгикогу вакцинированы от коронавируса, в связи с чем риск тяжелого течения болезни низок. Депутатов как представителей народа, по оценке коллегии, следует рассматривать как работников передовой линии, имеющих объективную необходимость физически ходить на работу. Особенно важна роль Рийгикогу при решении серьезных вопросов в условиях кризиса.