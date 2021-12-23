Новый глава научного совета: не вижу причин для отказа, если государство просит о помощи

Майметс сказал Delfi, что некоторое время назад обсуждал этот вопрос с премьер-министром Каей Каллас. ”Премьер попросила меня сформировать новый состав, так как у членов этого состава срок действия договоров истекает в конце года. Когда Эстонское Государство просит о помощи, я не вижу ни одной причины для отказа”.

Майметс отмечает, что основательно возьмется за новые обязанности после праздников, так как пока у него нет даже мандата на заключение официальных договоренностей.

Кая Каллас, скорее всего, объявит об изменениях на сегодняшней пресс-конференции правительства.

Майметс отмечает, что в нынешнем штате есть много ученых, которые хорошо выполняли свою работу. Не исключено, что некоторые из них останутся в совете. Но точно не все, так как, например, Андрес Меритс сам говорил, что хочет снова заняться научной работой.

Что станет с Ирьей Лутсар? ”Я много разговаривал с ней, мы давно хорошо общаемся. Конечно, она всегда готова дать консультацию. Я могу позвонить ей и попросить совета”, — говорит Майметс. Но в качестве официального члена Майметс ее не видит? ”Скорее, да …”, — говорит он, но добавляет, что точный состав будет сформирован на следующей неделе.

Прежнюю работу совета Майметс хвалит: ”Эти люди проделали потрясающе хорошую работу. Они ведь начали в полном хаосе. Неизвестная ситуация, но они быстро сплотили команду. То, что они сделали, бесценно”.

При этом Майметс признает, что коммуникация могла быть и лучше. ”Как сторонний наблюдатель, я видел, что сообщения, действительно, могли быть более продуманными и четкие. Когда люди их слышат, то теряются”.