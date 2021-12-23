23.12.2021, 09:50
Двое счастливчиков поделили джекпот Bingo loto. Каждый получил по 390 000 евро(1)
FOTO: KRISTO NURMIS
Вчера в передаче “Suur lotokolmapäev” был разыгран джекпот Bingo loto, который поделили два игрока.
Каждый игрок получил по 385 823 евро. Оба билета были куплены в интернете.
В октябре джекпот Bingo loto в размере 541 095 евро ушел мужчине из Южной Эстонии, в августе джекпот в размере 859 440 евро был поделен между тремя игроками, каждый из которых получил по 286 480 евро.
Что касается Vikinglotto, то выигрыш в результате совпадения комбинация 5+1 в размере 28 011 евро ушел человеку, купившему счастливый билет в интернете, а дополнительный выигрыш в размере 10 000 евро получил игрок, который приобрел билет в магазине Grossi в Кехра.