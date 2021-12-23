Двое счастливчиков поделили джекпот Bingo loto. Каждый получил по 390 000 евро

Каждый игрок получил по 385 823 евро. Оба билета были куплены в интернете.

В октябре джекпот Bingo loto в размере 541 095 евро ушел мужчине из Южной Эстонии, в августе джекпот в размере 859 440 евро был поделен между тремя игроками, каждый из которых получил по 286 480 евро.

Что касается Vikinglotto, то выигрыш в результате совпадения комбинация 5+1 в размере 28 011 евро ушел человеку, купившему счастливый билет в интернете, а дополнительный выигрыш в размере 10 000 евро получил игрок, который приобрел билет в магазине Grossi в Кехра.