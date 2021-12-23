Будут ли в Эстонии прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса?

”Мы располагаем недостаточным количеством данным, чтобы поддержать идею о том, что один и тот же антиген следует вводить каждые четыре месяца”, — сказала профессор вирусологии и глава научного совета Ирья Лутсар и добавила, что совет очень внимательно следит за развитием событий в Израиле.

При этом, по словам Лутсар, не совсем понятно, почему Израиль решил вводить четвертые дозы. ”Я понимаю, что лучше сделать до, чем после, но мы должны исходить из того, с чем мы боремся. С кашлем и насморком или тяжелым заболевание с серьезными последствиями”.

Лутсар подчеркнула, что Эстония должна по-прежнему сосредоточиться на том, чтобы люди вообще шли вакцинироваться, а также привились бустерной дозой. ”Сейчас в больнице на контролируемом дыхании находятся 20 человек, и только один из них вакцинирован. Это говорит само за себя”, — отметила вирусолог.

Такого же мнения придерживается семейный врач и член государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике Марье Оона. ”Все, кто получил сейчас бустерную дозу, на настоящий момент в четвертой вакцинации не нуждается”, — сказала Оона и добавила, что людям с иммунодефицитом на самом деле для первичной вакцинации рекомендуются три дозы вакцины, так что бустерная доза уже является четвертой. ”Но таких людей немного”, — уточнила эксперт.

По ее словам, лабораторные испытания и опыт вакцинации показали, что дополнительные дозы усиливают иммунный ответ и против других штаммов. ”Если иммунная система несколько раз контактирует с этим антигеном и понимает, что это не случайный разрушитель, что к этому антигену нужно относиться серьезно и сформировать от него хорошую защиту”, — пояснила Оона.