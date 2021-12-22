22.12.2021, 17:42
ФОТО | Посол РФ прислал Михкельсону открытку: "заверяю, что в 2022 году Россия нападать на Эстонию не будет"(25)
Foto: Rauno Volmar
Покидающий должность посол РФ в Эстонии Александр Петров прислал председателю парламентской комиссии Марко Михкельсону рождественскую открытку, в которой заверил, что Россия на Эстонию нападать не собирается.
Фотографию открытки эстонский политик разместил у себя в социальных сетях. Петров просит Микхельсона принять его поздравления, а также ”заверения, что в наступающем 2022 году Россия не собирается совершать никаких агрессивных действий в отношении своих соседей”.
"Тем временем, похоже, мы все неправильно понимаем Россию", — написал Михкельсон.