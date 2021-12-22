Выполнявший рейс из порта Мууга сухогруз сел на мель в Ленинградской области

Как 21 декабря сообщили 47news в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по факту посадки судна "Tomini Prosperity" на мель организована проверка.

"Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Балкер под флагом Маршалловых островов не может покинуть порт Усть-Луга с 19 декабря. В акваторию он вошел в половине восьмого вечера, выполняя перевозку минеральных удобрений.

Никто в результате посадки не пострадал.

По данным сервиса Marine Traffic, до прибытия в морской порт Усть-Луга судно выполняло шестидневный рейс из порта Мууга в северной части Эстонии.

Балкер "Tomini Prospety" был построен в 2018 году. Длина судна — 199 метров, а ширина — 32 метра. Общая грузоподъемность составляет более 63 тысяч тонн.