Зеленый переход в Эстонии: эксперты анализируют слабые места

Предварительно подробно ознакомившиеcя с темой репортеры предоставили другим членам группы обзор слабых мест и проблем, стоящих перед каждой из сфер, а также предложили свои рекомендации по их решению, чтобы они не препятствовали экологичному развитию Эстонии в будущем. Обсуждение ключевых тем зеленой политики будет продолжено в начале нового года.

”Сегодняшнее обсуждение показало, как важно при претворении в жизнь отдельных проектов, принятии инвестиционных решений и развитии той или иной сферы иметь в виду также целостную картину и стратегические цели. Например, развитие эффективной системы общественного транспорта и путей передвижения невозможно без учета планирования городского пространства и жилой среды. Развитие ветроэнергетики должно идти параллельно с защитой пророды и сотрудничеством с местным населением. А развитие современной промышленности невозможно, без подходящей для этого электросети”, — сказал руководитель экспертной группы Лаури Таммисте. Члены экспетной группы подчеркнули, что нехватка специалистов, необходимых для претворения в жизнь зеленой политики, является слабым местом во всех ключевых сферах и этому нужно уделять гораздо больше внимания.