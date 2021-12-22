В праздничные дни столичный общественный транспорт будет ходить по воскресному расписанию

В период с 24 по 26 декабря останавливающиеся возле столичных кладбищ Рахумяэ, Метсакальмисту и Лийва автобусные маршруты № 23, 34A и 57 будут обслуживать сдвоенные автобусы, чтобы обеспечить лучшие условия для посещения кладбищ.

31 декабря общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня, а 1 января — по воскресному расписанию.

В ночь с 31 декабря на 1 января на основных маршрутах будут совершаться дополнительные отправления. Последние автобусы выйдут на линию в 3 часа ночи. Для дополнительных отправлений будут использоваться двухсекционные автобусы и троллейбусы, а также трамваи большей вместимости.

Дополнительные отправления предусмотрены на трамвайных маршрутах № 1 и 4, троллейбусных линиях № 1 и 3 и автобусных маршрутах № 1A, 18, 34A, 40, 42, 60, 63, 67 и 68. Из центра города последний троллейбус № 1 отправится в 2.45, автобус № 34А — в 2.15, автобус № 63 — в 2.45, автобус № 68 — в 2.45, остальные маршруты — в 3.00.

В новогоднюю ночь автобусы № 1A и 34A будут отправляться из центра города с остановки ”Хобуяама” (перед бывшим магазином ”Таллинн”), ночные автобусы № 18 и 40 — с остановки ”Хобуяама” (возле бывшего здания главпочтамта), ночные автобусы № 42, 60, 63, 67 и 68 — с обычных остановок.