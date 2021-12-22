СРАВНИМ ЦЕНЫ! В каких магазинах продукты на праздничный стол можно купить дешевле?

Сейчас во многих интернет-магазинах действуют скидки. Самые дешевые мандарины можно найти в магазинах Prisma (0,89 евро за кг). В то же время ликёр Vana Tallinn в этой сети самый дорогой, что в итоге делает рождественскую потребительскую корзину в Prisma самой дорогой.

Самая дешевая корзина из представленных в списке товаров получилась в Barbora, где за продуктовый набор нужно отдать 22,7 евро. Далее следуют интернет-магазины Selver (23,3 евро), Rimi (23,9 евро) и Coop (25 евро).

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Примечание

Одной звездочкой (*) обозначены скидки, действующие в магазинах для всех покупателей (без карты клиента)

Две звездочки (**): в магазине можно с картой клиента получить скидку (отражена в итоговой цене корзины)