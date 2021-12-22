Харьюский суд обсуждает досрочное освобождение осужденного за госизмену Петра Волина

Судебное заседание началось в 10 часов. Защитник Волина Мерике Алликмяэ ходатайствовала о том, чтобы заседание было закрытым. Она обосновала свою просьбу тем, что нужно в целях защиты семьи и частной жизни осужденного. "Поскольку будут обсуждаться его поведение, состояние здоровья и другие аспекты частной жизни", — пояснила она.

Суд удовлетворил ходатайство защиты, заседание суда объявлено закрытым. Волин участвует в заседании по видеосвязи.

Как в свое время сообщила Полиция безопасности, сотрудничество между РФ и Метсавасом длилось чуть более десяти лет. Всего Метсавас получил за свои услуги чуть менее 20 000 евро.

Что касается Волина, то он не занимался получением информации, а выступал в роли курьера, доставляя ее в Россию.

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