Харьюский суд обсуждает досрочное освобождение осужденного за госизмену Петра Волина
Сегодня Харьюский уездный суд обсуждает возможность условно-досрочного освобождения 67-летнего Петра Волина, который в феврале 2019 года вместе со своим сыном, бывшим офицером Сил обороны Денисом Метсавасом, был признан виновным в государственной измене.
Судебное заседание началось в 10 часов. Защитник Волина Мерике Алликмяэ ходатайствовала о том, чтобы заседание было закрытым. Она обосновала свою просьбу тем, что нужно в целях защиты семьи и частной жизни осужденного. "Поскольку будут обсуждаться его поведение, состояние здоровья и другие аспекты частной жизни", — пояснила она.
Суд удовлетворил ходатайство защиты, заседание суда объявлено закрытым. Волин участвует в заседании по видеосвязи.
Как в свое время сообщила Полиция безопасности, сотрудничество между РФ и Метсавасом длилось чуть более десяти лет. Всего Метсавас получил за свои услуги чуть менее 20 000 евро.
Что касается Волина, то он не занимался получением информации, а выступал в роли курьера, доставляя ее в Россию.
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