ДИЗАЙН В ЭСТОНИИ | Все началось с того, что было нечего надеть. Как Арина Барановская и Натали Коровина сделали Iris Janvier любимым брендом президента Эстонии
За десять лет Арина Барановская и Натали Коровина превратили Iris Janvier не только в успешный бренд, который кроме одежды включает в себя аксессуары и даже обувь, но и заставили полюбить его даже президента Эстонии.
"Эстонский дизайн ничем не уступает мировому. Ведь в Швеции женщины носят шведский дизайн, во Франции отдают предпочтение своему, французскому. Так почему в Эстонии у нас местный дизайн как-то остается в стороне? У нас очень много качественных брендов и дизайнеров", — говорит Арина.
Как появился бренд Iris Janvier?
Натали: Идея изначально пришла Арине, так как ей было нечего надеть!
Арина: Да да! Я училась в бизнес-академии, работала в офисе и каждый день чувствовала, что надеть-то нечего. Я чувствовала, что ниша на рынке не занята — то, что было, уже устарело, а я хотела одеваться стильно и, главное, качественно.
А: Идея о создании бренда пришла мне в январе, а в университете я учила французский — очень люблю этот язык. По-французски январь - janvier. А iris — ирис, минималистичный цветок. Даже не могу сказать, что любимый — просто красивый! Он не цветет в январе, поэтому ”январский ирис” это что-то уникальное. На самом деле слишком длинное название, но о том, что название бренда должно быть не более пяти-шести букв, чтобы легко запоминаться, я узнала только на следующем курсе. А теперь уже поздно!
Вы начинали вместе?
Н: Практически да. Все эти годы мы вместе! Я возвращалась в Эстонию из Стокгольма, и и наша общая подружка мне как-то позвонила и спросила, не хочу ли я поработать. Вот уже десять лет работаю.
А: Когда Натали пришла, она сразу в первый день и осталась. И мы каждый день видимся, мне даже иногда кажется, что ее я чаще вижу, чем собственных детей!
Кто из вас чем занимается в бренде? А то на ”Золотую иглу” номинируют Арину Барановскую, а про коллекции на камеру рассказывает Наталья Коровина. Так и запутаться можно.
Н: Мы сознательно решили все наши совместные усилия консолидировать под знаком бренда Iris Janvier — то есть это все не про нас как отдельные личности, а про наш модный дом. По правилам ”Золотую иглу” должен получать человек, а не бренд. Так как Арина все-таки в большей степени занимается дизайном, а я — организацией, то иглу получала Арина.
А: Вообще мы все решения принимаем вместе. Но если коротко, то я — идеи, а Натали — исполнение. Хотя и у нее отличные идеи, да и я ничего так исполняю!
Н: Да, все четко разграничить невозможно! За ткани у нас тоже отвечает Арина, она в этом большой специалист. Главные у нас, конечно, это портные и конструкторы — благодаря им вещи настолько красиво сделаны, а фасоны сидят идеально и украшают любую фигуру.
А: Многие из них работают у нас уже несколько лет. У нас очень слаженная команда. Я по четвергам вообще сама работаю в магазине, лично общаюсь с клиентами и получаю обратную связь.
Бывают ли у вас разногласия в творческом процессе?
Н: Для драматического эффекта интереснее было бы сказать да, но на самом деле нет! Мы обе весы, мы думающие люди. Я могу сказать на что-то нет, а она спросит почему. Я аргументирую точку зрения, а она скажет: а если вот так? Мы друг с другом всегда можем согласиться, когда кто-то приводит аргументы. У нас абсолютно одинаковый вкус и мы видим перед собой одинаковый путь. Это, на самом деле, главное.
Вы один из немногих эстонских брендов, у которого есть еще и своя линейка обуви.
Н: Мы всегда мечтали, чтобы к нам девушка зашла и могла получить полный комплект, как говорится, total look — верхнюю одежду, обувь, аксессуары.
А: Еще планируем и парфюм Iris Janvier продавать. Точнее, планировали еще два года назад, но коронавирус внес коррективы. Есть уже идея, на чем он будет основан, а разливать его будут во Франции.
Ваша одежда производится в Эстонии?
А: Да, у нас — Made in Kadriorg. Обувь и украшения делаем в Италии. Недавно у нас еще появились джинсы, их делают в Морокко. Но эскизы и дизайн для всего мы делаем сами тут же, в Эстонии. Потом едем в Италию и там уже создаем первые образцы.
Н: Сделать обувь в Италии выходит дешевле, чем в Эстонии. Просто у нас в Эстонии нет традиций работы с кожей. Мы, конечно, нашли два варианта, но там выходила такая стоимость, что за такие деньги эта обувь была бы никому не нужна.
Девушка Iris Janvier — кто она? Кто среднестатистический клиент?
А: Женщина, которая сама зарабатывает на свою жизнь. Самостоятельная, путешествует по миру, знает что в мире носят и понимает, что эстонский дизайн ничем не уступает мировому.
Н: Интеллигентная, образованная, ценит качество. Она отдает предпочтение вещами, что идут в ногу с мировыми тенденциями, но при этом остаются вне времени, как наши. Для нее важно, как эти вещи сидят, как украшают фигуру. Есть и те, у кого в гардеробе 10-20 платьев от Iris Janvier.
А: Это ты про меня что ли? Вообще Iris Janvier для нас уже как женский клуб. У нас есть в соцсетях специальная рубрика, для который мы выбираем женщин из совершенно разных областей, как полицейский, врач, актриса, певица — в Эстонии крутых женщин очень много — задаем им смешные вопросы и делаем фотосессии с ними.
Бренд популярен больше среди эстонцев или русских?
А: Я даже их не разделяла по национальностям никогда, но думаю, что их среди клиентов одинаковое количество.
Н: Мы так не делим людей. Какая разница? Основная масса людей, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, одинаково хорошо говорит по-эстонски, по-русски, по-английски.
Обычная девушка/женщина, привыкшая к масс-маркету, может позволить себе платье от Iris Janvier?
А: Конечно может. У нас очень демократичная ценовая политика. Плюс всегда есть возможность все смиксовать здорово: например, купить у нас пальто и сочетать его с масс-маркетом. И вообще, мы не такие богатые, чтобы покупать дешевую одежду. Иногда блузка или платье потеряют товарный вид через пару стирок, так ты еще и десять таких же в городе встретишь. Лучше не количество, а качество.
Чем гордитесь больше всего в профессиональном плане? Или что запомнилось?
Н: Я всегда за людей. Я за то, что без людей в этой жизни не бывает ничего. Я безумно горжусь тем, что у нас все покупатели постоянные (очень не люблю это слово — покупатель, клиент — и предпочитаю называть их ”девушки Iris Janvier”) и они всегда возвращаются. Доверие, которое мы завоевали у людей за все эти годы — оно непоколебимо. Это и есть моя личная гордость.
А: Я горжусь каждой коллекцией и каждым показом. Мне очень сильно запомнилось, когда магазин из Нью-Йорка распродал нашу основную коллекцию за месяц и мы им еще дополнительно отправляли. Ну и еще не самое хорошее запомнилось — везти на выставку летнюю коллекцию. В итоге провели пять часов, разглаживая ее. Больше никогда не допущу такую ошибку.
Н: А еще на президентский прием ходили. Когда мы первый раз получили персональные приглашения, это было вау!
А: Да, очень здорово там быть, когда сами сшили многие платья для гостей.
Iris Janvier когда-то называли любимым брендом президента Керсти Кальюлайд.
A: Наш президент носила очень много Iris Janvier, очень была довольна и ей всегда было комфортно с нами, а нам легко работать с ней. Она — женщина с быстрым образом жизни и уж точно идет в ногу со временем. Более того, первая леди нового президента Эстонии, Сирье Карис тоже уже несколько раз выбирала Iris Janvier. Здорово, когда такие высокопоставленные люди поддерживают местный дизайн.
Одно время у вас была в коллекции и мужская одежда, но больше вроде бы нет. Почему?
Н: Просто мальчики — это большая ответственность. Поэтому для них мы все еще делаем одежду, но только индивидуальный пошив.
А: Даже на работу взяли портного по мужским вещам. Мы очень много делали костюмов для президентского приема в пару к женским образам. Оттуда, мне кажется, все и пошло.
Конкуренция большая в Эстонии?
А: Мы конкурируем в нашей ценовой политике, поэтому конкуренция довольно большая, ведь мы не делаем т.н. ”тяжелый люкс”. Вообще конкуренция у нас здоровая и добрая — мы дружим ”семьями” с другими дизайнерами, нашими коллегами, поддерживаем друг-друга и веселимся на Таллиннской неделе моды.
Бизнес и коронавирус — как обстоят дела?
А: Коронавирус прошелся по нам, оставив жирный след. У малого бизнеса есть и свои плюсы, крупным фирмам пришлось сложнее. Я не устаю нахваливать наше государство, потому что благодаря ему нам удалось сохранить все нашу команду и выплачивать им зарплату. Зато, к счастью, наконец выросли онлайн продажи, ведь раньше люди покупали в интернете очень нехотя — всем всегда хочется прийти, померить, поболтать.
Бренд уже вышел за пределы Эстонии? Какие планы на будущее?
Н: Мы завоевали какое-то количество мира, конечно же пока еще не весь. Мы ездили на экспортные выставки, где у нас хорошо шли дела и нам делали заказы. Нью-Йорк, Москва, наша любимая старая Европа…
А: Как только все границы откроются, то сразу рванем на выставки. Новая коллекция уже готова.В планах — Америка! Ну и, конечно же, ждем новой номинации на ”Золотую иглу” — русскоязычные дизайнеры ее еще не получали, так что пора это исправить.