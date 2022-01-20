ДИЗАЙН В ЭСТОНИИ | Все началось с того, что было нечего надеть. Как Арина Барановская и Натали Коровина сделали Iris Janvier любимым брендом президента Эстонии

"Эстонский дизайн ничем не уступает мировому. Ведь в Швеции женщины носят шведский дизайн, во Франции отдают предпочтение своему, французскому. Так почему в Эстонии у нас местный дизайн как-то остается в стороне? У нас очень много качественных брендов и дизайнеров", — говорит Арина.

Как появился бренд Iris Janvier?

Натали: Идея изначально пришла Арине, так как ей было нечего надеть!

Арина: Да да! Я училась в бизнес-академии, работала в офисе и каждый день чувствовала, что надеть-то нечего. Я чувствовала, что ниша на рынке не занята — то, что было, уже устарело, а я хотела одеваться стильно и, главное, качественно.

А: Идея о создании бренда пришла мне в январе, а в университете я учила французский — очень люблю этот язык. По-французски январь - janvier. А iris — ирис, минималистичный цветок. Даже не могу сказать, что любимый — просто красивый! Он не цветет в январе, поэтому ”январский ирис” это что-то уникальное. На самом деле слишком длинное название, но о том, что название бренда должно быть не более пяти-шести букв, чтобы легко запоминаться, я узнала только на следующем курсе. А теперь уже поздно!

Вы начинали вместе?

Н: Практически да. Все эти годы мы вместе! Я возвращалась в Эстонию из Стокгольма, и и наша общая подружка мне как-то позвонила и спросила, не хочу ли я поработать. Вот уже десять лет работаю.

А: Когда Натали пришла, она сразу в первый день и осталась. И мы каждый день видимся, мне даже иногда кажется, что ее я чаще вижу, чем собственных детей!

Кто из вас чем занимается в бренде? А то на ”Золотую иглу” номинируют Арину Барановскую, а про коллекции на камеру рассказывает Наталья Коровина. Так и запутаться можно.

Н: Мы сознательно решили все наши совместные усилия консолидировать под знаком бренда Iris Janvier — то есть это все не про нас как отдельные личности, а про наш модный дом. По правилам ”Золотую иглу” должен получать человек, а не бренд. Так как Арина все-таки в большей степени занимается дизайном, а я — организацией, то иглу получала Арина.