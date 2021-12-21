21.12.2021, 21:44
В Южной Осетии погибли двое российских военных(1)
ФОТО: AP
В Южной Осетии сегодня, 21 декабря, вчером лавина накрыла пятерых российских военных, которые охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. Двое из них погибли, двое находятся в больнице, поиски еще оного продолжаются
Двое российских военных погибли в результате схода лавины в Южной Осетии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации президента республики.
«Двое погибли, двое в больнице», — говорится в сообщении.
Поиски еще одного военнослужащего продолжаются, уточнили в пресс-службе.
Заместитель главы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты сообщил, что военные охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. Лавиной накрыло кабинку, в которой они находились.
20 декабря управление МЧС по Северной Осетии закрыло движение по Транскавказской магистрали для всех видов транспорта из-за угрозы схода лавин.