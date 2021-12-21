В Южной Осетии погибли двое российских военных

Двое российских военных погибли в результате схода лавины в Южной Осетии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации президента республики.

«Двое погибли, двое в больнице», — говорится в сообщении.

Поиски еще одного военнослужащего продолжаются, уточнили в пресс-службе.

Заместитель главы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты сообщил, что военные охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. Лавиной накрыло кабинку, в которой они находились.

20 декабря управление МЧС по Северной Осетии закрыло движение по Транскавказской магистрали для всех видов транспорта из-за угрозы схода лавин.