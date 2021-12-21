Новости Эстонии
21.12.2021, 21:44

В Южной Осетии погибли двое российских военных

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Российский солдат. Иллюстративное фото
ФОТО: AP
В Южной Осетии сегодня, 21 декабря, вчером лавина накрыла пятерых российских военных, которые охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. Двое из них погибли, двое находятся в больнице, поиски еще оного продолжаются

Двое российских военных погибли в результате схода лавины в Южной Осетии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации президента республики.

«Двое погибли, двое в больнице», — говорится в сообщении.

Поиски еще одного военнослужащего продолжаются, уточнили в пресс-службе.

Заместитель главы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты сообщил, что военные охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. Лавиной накрыло кабинку, в которой они находились.

20 декабря управление МЧС по Северной Осетии закрыло движение по Транскавказской магистрали для всех видов транспорта из-за угрозы схода лавин.

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