Экономика
21.12.2021, 21:22

В Таллинне закрывается популярный у любителей пива бар

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Каролийна Васли
Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Расположенный в городке Теллискиви бар Pudel, известный у любителей пива богатым ассортиментом пенного напитка, скоро закрывает свои двери. По крайней мере - в данном месте.

В аккаунте бара появилась информация, что заведение закроется в феврале, последний рабочий день — 14.02, который в Эстонии отмечают как "День друга".

"Мы уходим, но, надеемся, что не будем забыты. Если мы затеем что-то новое, то вы узнаете об этом первыми", — обещает своим подписчикам команда бара. Она не исключает, что в будущем бар может обосноваться в каком-то другом месте.

Pudel открылся 9 лет назад.

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