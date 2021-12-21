В Таллинне закрывается популярный у любителей пива бар

В аккаунте бара появилась информация, что заведение закроется в феврале, последний рабочий день — 14.02, который в Эстонии отмечают как "День друга".

"Мы уходим, но, надеемся, что не будем забыты. Если мы затеем что-то новое, то вы узнаете об этом первыми", — обещает своим подписчикам команда бара. Она не исключает, что в будущем бар может обосноваться в каком-то другом месте.