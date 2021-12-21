21.12.2021, 21:22
В Таллинне закрывается популярный у любителей пива бар(7)
Foto: Martin Ahven, Õhtuleht
Расположенный в городке Теллискиви бар Pudel, известный у любителей пива богатым ассортиментом пенного напитка, скоро закрывает свои двери. По крайней мере - в данном месте.
В аккаунте бара появилась информация, что заведение закроется в феврале, последний рабочий день — 14.02, который в Эстонии отмечают как "День друга".
"Мы уходим, но, надеемся, что не будем забыты. Если мы затеем что-то новое, то вы узнаете об этом первыми", — обещает своим подписчикам команда бара. Она не исключает, что в будущем бар может обосноваться в каком-то другом месте.
Pudel открылся 9 лет назад.