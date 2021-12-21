На русском языке тоже: на каникулах столичный Ботанический сад проведет для детей увлекательные мероприятия!
Как не хочется, чтобы заканчивалась рождественская пора. Если бы можно было продлить это волшебное светлое время! Таллиннский Ботанический сад постарается это сделать – темой дней растений на школьных каникулах будет именно Рождество.
Мероприятия в рамках дней растений на школьных каникулах будут проходить в таллиннском Ботаническом саду каждый день с 27 по 30 декабря в течение 2 часов — с 11:00 до 13:00. Ждут школьников в возрасте от 7 до 14 лет.
В первый день мероприятия пройдут на русском языке.
Тема 27 декабря — ”Рождество в тропиках” (на русском языке). Участники познакомятся с рождественскими обычаями разных стран и отправятся на поиски приключений в тропики.
С собой участникам следует взять теплый напиток и небольшой перекус. Часть мероприятий пройдет под открытым небом, поэтому одеться необходимо по погоде.
Плата за участие — 5 евро/ребенок. Оплата принимается на месте в кассе ботанического сада.
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