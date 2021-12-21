Новости Эстонии
21.12.2021, 20:18

На русском языке тоже: на каникулах столичный Ботанический сад проведет для детей увлекательные мероприятия!

 
ФОТО: Tallinna Botaanikaaed

Как не хочется, чтобы заканчивалась рождественская пора. Если бы можно было продлить это волшебное светлое время! Таллиннский Ботанический сад постарается это сделать – темой дней растений на школьных каникулах будет именно Рождество.

Мероприятия в рамках дней растений на школьных каникулах будут проходить в таллиннском Ботаническом саду каждый день с 27 по 30 декабря в течение 2 часов — с 11:00 до 13:00. Ждут школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

В первый день мероприятия пройдут на русском языке.

Тема 27 декабря — ”Рождество в тропиках” (на русском языке). Участники познакомятся с рождественскими обычаями разных стран и отправятся на поиски приключений в тропики.

С собой участникам следует взять теплый напиток и небольшой перекус. Часть мероприятий пройдет под открытым небом, поэтому одеться необходимо по погоде.

Плата за участие — 5 евро/ребенок. Оплата принимается на месте в кассе ботанического сада.

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