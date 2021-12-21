"Хороший ответ на красные линии России". Страны Балтии создадут совместную ракетную систему

В совместном заявлении министров говорится, что они "декларировали свое намерение участвовать в развитии совместной региональной ракетной системы залпового огня".

По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это проекты далекого будущего.

"Мы пытаемся немного синхронизировать во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями", — сказал министр журналистам в Каунасе.

По его словам, это может стать "хорошим ответом" на объявленные Россией "красные линии".

"(Президент России Владимир) Путин как раз хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства НАТО, помимо Норвегии на севере, с которыми Россия граничит — это Польша и балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы по сути не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем", — сказал Анушаускас.

Он встретился в Каунасе с главами оборонных ведомств Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом и обсудил вопросы региональной безопасности, сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО, а также подписал совместное коммюнике.

Лаанет сказал, что очень рад "развитию во всех трех странах исключительно важного для нашего региона проекта — ракетных систем залпового огня".

"Это большой шаг вперед в развитии совместных мощностей и усилении сдерживания, а также повышения оборонной мощи в нашем регионе", — сказал эстонский министр.

Страны Балтии в последние годы активно сотрудничают в подготовке офицеров в Балтийском оборонном колледже, обеспечении миссии воздушной полиции НАТО, организации совместных учений.

Также осуществляется синхронизация планирования оборонных мощностей, координируются совместные закупки, проводятся совместные учения. Литва, Латвия и Эстония также сообща работают над упрощением формальностей, связанных с прибытием и передвижением союзников в странах Балтии.